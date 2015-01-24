Тинэйджер Мэлкэм — компьютерщик и гик, мечтающий о Гарварде. Но он родился и живет там, где парни становятся или наркоманами, или наркодилерами…
В центре истории подросток, мечтающий учиться в Гарварде, однако на дворе 90-е годы и живет он в преступном района Инглвуда, откуда выбраться не так уж и просто.
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Мой самый первый пост был посвящен абсурдной комедии. Пришло время ненадолго… Читать дальше…