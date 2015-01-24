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Постер фильма Наркотик
7.4
Наркотик - Трейлер 2
Киноафиша Фильмы Наркотик
7.4

Наркотик

, 2015
Dope
США / драма, комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Наркотик
7.4
Наркотик - Трейлер 2
Наркотик  Трейлер 2

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Тинэйджер Мэлкэм — компьютерщик и гик, мечтающий о Гарварде. Но он родился и живет там, где парни становятся или наркоманами, или наркодилерами…

  • Премьера состоялась на кинофестивале Сандэнс-2015.
  • Первый фильм, где билеты можно приобрести на биткойны в более чем 900 кинотеатрах США через MovieTickets.com, что намекает на сюжет.
  • Дебют исполнителя хип-хопа ASAP Rocky в кино. Он прошел прослушивание и был назначен на роль Дома после того, как помог Шанель Иман (Лили) с ее репликами.
  • Большая часть оригинальной музыки, использованной в фильме, была написана удостоенным наград продюсером Фарреллом Уильямсом.
  • Песня, играющая на заднем плане в сцене между Мэлкэмом (Шамейк Мур) и Лили, называется Lolawolf, и создана Dirty Feeling, группой Зои Кравиц. А сама она исполнила роль Накии.
  • Когда Остин Джейкоби (Роджер Генвер Смит) спрашивает Мэлкэма, какой диск рэп-исполнителя он купил бы в интернете, тот отвечает: «Кейси Веггиса». Этот рэпер выступает на вечеринке Дома. 
  • Модель Victoria's Secret Шанель Иман рассказала журналу InStyle, почему она взяла эту роль и согласилась раздеться ради нее. «Лили — полная противоположность того, кем я являюсь. Большинство людей не согласились бы это играть из-за наготы, но я достаточно снималась топлесс ... смотри на это как на искусство!».

В центре истории подросток, мечтающий учиться в Гарварде, однако на дворе 90-е годы и живет он в преступном района Инглвуда, откуда выбраться не так уж и просто.

В ролях

Зои Кравиц
Зои Кравиц
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Лакит Стэнфилд
Лакит Стэнфилд
Тони Револори
Тони Револори
Jib
Рик Фокс
Блейк Андерсон
Will Sherwood
Шамеик Мур
Шамеик Мур
Malcolm
Кирси Клемонс
Кирси Клемонс
Diggy
Кимберли Элиз
Кимберли Элиз
Lisa Hayes
A$AP Rocky
Dom
Bruce Beatty
Mr. Bailey
Де’андре Бондс
Stacey
Режиссер Рик Фамуйива
Сценарист Рик Фамуйива
Композитор Жермен Франко
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 19 сентября 2015
Премьера в мире 24 января 2015
Дата выхода
24 января 2015 Россия 16+
4 сентября 2015 Великобритания
28 января 2016 Германия
4 сентября 2015 Ирландия 16
24 января 2015 Казахстан
6 августа 2015 Нидерланды
19 июня 2015 Норвегия 15
19 июня 2015 Румыния 18
19 июня 2015 США
24 января 2015 Украина
4 ноября 2015 Франция
MPAA R
Бюджет $7 000 000
Сборы в мире $17 986 781
Производство i am OTHER, Revolt Films, Significant Productions
Другие названия
Dope, Atrapado en los noventa, Droga, Наркотик, Atrapado en los noventas, DOPE ドープ!!, Dope: Follia e riscatto, Dope: Um Deslize Perigoso, Dorastanie dla początkujących, Git, Kábszer, Kvailys, Matroš, O Caloiro da Droga, Pöörane öö, 嘻哈宅男真藥命, 酷毙了, דופ

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 15 голосов
7.2 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Наркотик - Трейлер 2
Наркотик Трейлер 2
Наркотик - Трейлер 1
Наркотик Трейлер 1
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Отзывы о фильме

Урбан Крукер 18 июня 2026, 12:00
"Наркотик" - реж. Рик Фамуйива, страна: США, год: 2015

Мой самый первый пост был посвящен абсурдной комедии. Пришло время ненадолго… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 30 июня 2026, 15:39
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо!
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Новости о фильме

Режиссер фильма «Наркотик» возьмется за экранизацию комикса «Черная Дыра»
2 марта 2018 04:05 Режиссер фильма «Наркотик» возьмется за экранизацию комикса «Черная Дыра» Режиссер фильма «Наркотик» Рик Фамуйива возьмется за экранизацию комикса «Черная Дыра» Чарльза Бернса, сообщает Variety. Он напишет сценарий к будущему фильму и займет

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