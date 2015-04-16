«Когда тебе двадцать два и ты живешь только по маминым правилам, самое время сказать: «С меня хватит!». Но Славику такое и в голову не придет, пока он не встретит девушку Женю. Теперь ему предстоит решать, чья любовь победит — ведь за попытку сорваться с крючка мама объявит войну.

Как Славику вырасти и стать, наконец, мужчиной?! Как Жене вытащить парня из-под маминой юбки?! В этом помогут верные и опытные друзья с большим чувством юмора…»