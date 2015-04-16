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Постер фильма Мама дарагая!
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Киноафиша Фильмы Мама дарагая!

Мама дарагая!

Mama daragaya! 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

«Когда тебе двадцать два и ты живешь только по маминым правилам, самое время сказать: «С меня хватит!». Но Славику такое и в голову не придет, пока он не встретит девушку Женю. Теперь ему предстоит решать, чья любовь победит — ведь за попытку сорваться с крючка мама объявит войну.

Как Славику вырасти и стать, наконец, мужчиной?! Как Жене вытащить парня из-под маминой юбки?! В этом помогут верные и опытные друзья с большим чувством юмора…»

Мама дарагая! - трейлер
Мама дарагая!  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 16 апреля 2015
Дата выхода
16 апреля 2015 Россия Парадиз 18+
16 апреля 2015 Беларусь
16 апреля 2015 Казахстан
16 апреля 2015 Украина
Бюджет $1 100 000
Сборы в мире $202 336
Производство Atlantik
Другие названия
Mama daragaya!, Hüvasti mamma, Mamo kochana!, Мама дарагая!
Режиссер
Ярослав Чеважевский
В ролях
Дмитрий Аверин
Дмитрий Аверин
Нина Лощинина
Нина Лощинина
Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт
Марина Голуб
Марина Голуб
Игорь Яцко
Игорь Яцко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Анна 15 октября 2015, 00:24
Очень хороший фильм, веселый, позитивный. 8 из 10. Жаль, что Марины Голуб с нами больше нет..
Дмитрий 15 октября 2015, 00:24
Уже не помню, когда мне так хотелось пойти в кино второй раз!..
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