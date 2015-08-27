Необыкновенное путешествие Серафимы, 2015

Действие мультфильма происходит в 1943 году. Юная Серафима живет в детском доме после того, как чекисты арестовали ее отца-священника. Чистота и благородство девочки вызывает неприязнь: у нее сложные отношения с другими девочками, а также со своей воспитательницей-атеисткой. Однажды последняя обнаруживает крест на теле своей воспитанницы, но Серафима отказывается предать свою веру даже под страхом отправки в колонию для малолетних преступников…
Сима Воскресенская, лишившаяся родителей в самом начале войны, живет в детском доме и втайне хранит нашейный крест, напоминающий ей о любимой семье.
Однажды Сима знакомится с Ритой — девочкой, которая открывает ей, что дом полон секретов и призраков, и предлагает ей отправиться в загадочную каморку под лестницей, чтобы посмотреть на одного из них.
Кто бы мог подумать, что приглашение поможет Серафиме раскрыть тайну детского дома и пролить свет на судьбу родителей…