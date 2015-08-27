Необыкновенное путешествие Серафимы, 2015

Сима Воскресенская, лишившаяся родителей в самом начале войны, живет в детском доме и втайне хранит нашейный крест, напоминающий ей о любимой семье.

Однажды Сима знакомится с Ритой — девочкой, которая открывает ей, что дом полон секретов и призраков, и предлагает ей отправиться в загадочную каморку под лестницей, чтобы посмотреть на одного из них.

Кто бы мог подумать, что приглашение поможет Серафиме раскрыть тайну детского дома и пролить свет на судьбу родителей…