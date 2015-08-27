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Необыкновенное путешествие Серафимы Необыкновенное путешествие Серафимы
Киноафиша Фильмы Необыкновенное путешествие Серафимы

Необыкновенное путешествие Серафимы, 2015

2015 / Россия
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие мультфильма происходит в 1943 году. Юная Серафима живет в детском доме после того, как чекисты арестовали ее отца-священника. Чистота и благородство девочки вызывает неприязнь: у нее сложные отношения с другими девочками, а также со своей воспитательницей-атеисткой. Однажды последняя обнаруживает крест на теле своей воспитанницы, но Серафима отказывается предать свою веру даже под страхом отправки в колонию для малолетних преступников…

  • Изначально главным героем должен был быть сам святой Серафим Саровский, однако когда продюсеры принесли сценарий на анимационную студию, им ответили, что эта история слишком узконаправленная и не найдет отклика у публики. Тогда был написан второй сценарий, который содержал уже семейную и всем понятную историю. 
  • Над созданием мультфильма работала команда из 350 человек. Перед началом работы все они посетили города Саров и Дивеево, где жил преподобный Серафим, и напитались божьей благодатью. Многие из локаций впоследствии попали в фильм.
  • Чтобы воссоздать лик батюшки Серафима, художники-мультипликаторы тщательно изучили всю многочисленную иконографию святого. Позже его образ был утвержден у митрополита Георгия и матушки Сергии, которые высказали свои замечания. 

Сима Воскресенская, лишившаяся родителей в самом начале войны, живет в детском доме и втайне хранит нашейный крест, напоминающий ей о любимой семье.

Однажды Сима знакомится с Ритой — девочкой, которая открывает ей, что дом полон секретов и призраков, и предлагает ей отправиться в загадочную каморку под лестницей, чтобы посмотреть на одного из них.

Кто бы мог подумать, что приглашение поможет Серафиме раскрыть тайну детского дома и пролить свет на судьбу родителей…

6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 27 августа 2015
Премьера в мире 27 августа 2015
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Сергей Антонов
В ролях
Александр Михайлов
Александр Михайлов
Алина Михайлова
Виктория Дробина
Вера Васильева
Вера Васильева
Анастасия Бартяева
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Необыкновенное путешествие Серафимы 1 постер
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Необыкновенное путешествие Серафимы смотреть онлайн

Необыкновенное путешествие Серафимы
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Екатерина 9 октября 2015, 16:47
Рай, который мы потеряли… нет, это не был сов. союз… это была свобода самоопределения, самораскрытия через преобразование внешнего мира сначала в… Читать дальше…
Милана 9 октября 2015, 16:49
Сегодня ходили на фильм, очень понравился всем. Сначала боялась, что не оправдает ожиданий, но зря, мультфильм зацепил с первой секунды и не отпускал… Читать дальше…
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