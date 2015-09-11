Я видел свет, 2015

Фильм рассказывает о судьбе Хэнка Уильямса, легендарного исполнителя кантри-музыки. Уже в 25 лет музыкант получил признание по всей Америке, однако его путь к национальной славе вовсе не был простым. Сложные отношения с женой Одри, алкогольная зависимость, болезнь позвоночника - все это отнимало у исполнителя немало физических и душевных сил. Однако самым главным для Хэнка Уильямса были его зрители. Именно ради них он, уже совершенно больной, отправился в свой последний гастрольный тур…