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Я видел свет Я видел свет
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I Saw the Light

Я видел свет, 2015

2015 / США
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает о судьбе Хэнка Уильямса, легендарного исполнителя кантри-музыки. Уже в 25 лет музыкант получил признание по всей Америке, однако его путь к национальной славе вовсе не был простым. Сложные отношения с женой Одри, алкогольная зависимость, болезнь позвоночника - все это отнимало у исполнителя немало физических и душевных сил. Однако самым главным для Хэнка Уильямса были его зрители. Именно ради них он, уже совершенно больной, отправился в свой последний гастрольный тур…

  • Работа над байопиком была начата еще в 2009 году. Режиссер Марк Абрахам называет эту картину одним из своих любимых творений. 
  • Том Хиддлстон сам исполнил все песни в фильме. При этом не все из них были заранее записаны в студии - во время исполнения песен I Saw The Light и Your Cheatin’ Heart  актер пел вживую. 
  • Специально для роли Том Хиддлстон поддерживал себя в форме, каждый день пробегая не менее 16 километров, а также проезжая 24 километра на велосипеде. 
  • Том Хиддлстон и Элизабет Олсен (Одри) вместе снимались в кинофраншизе Marvel: он в роли Локи, она - в роли Алой Ведьмы. 
  • В реальности Одри Уильямс была старше своего мужа на несколько месяцев. Том Хиддлстон старше Элизабет Олсен на восемь лет.

Фильм рассказывает историю жизни кантри-певца Хэнка Уильямса от его восхождения к славе до его смерти в 29 лет.

5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 11 сентября 2015
Премьера в мире 11 сентября 2015
Возраст 18+
Режиссер
Марк Абрахам
Марк Абрахам
В ролях
Элизабет Олсен
Элизабет Олсен
Том Хиддлстон
Том Хиддлстон
Дэвид Крамхолц
Дэвид Крамхолц
Ренн Шмидт
Ренн Шмидт
Черри Джонс
Черри Джонс
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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