SOS, Дед Мороз или Все сбудется!, 2015

Света отчаянно хочет, чтобы ее родители помирились. Она верит, что эту мечту обязательно исполнит Дед Мороз, только стоит найти его и попросить об этом. Как же кстати он встречается Свете как раз накануне Нового года. Только вот девочка приняла за Деда Мороза переодетого мошенника и обаятельного афериста Мышкина. Теперь эта парочка на пути к исполнению своих желаний вовлечет в круговорот новогодних приключений еще десяток ни в чем неповинных людей, у которых теперь тоже появится надежда встретить эту новогоднюю ночь счастливыми.