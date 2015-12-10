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SOS, Дед Мороз или Все сбудется! SOS, Дед Мороз или Все сбудется!
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SOS, Дед Мороз или Все сбудется!, 2015

2015 / Россия
5.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 2.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Семейная жизнь родителей девочки Светы заканчивается разводом. В суде их дочка знакомится с фальшивым Дедом Морозом…

  • В эпизоде, где Ольга сваливается и едет животом по льду, Оксану Акиньшину заменили дублершей. Но легко одетой актрисе пришлось порядочно побегать в коротком платьице, шубке и на высоких каблуках по улице — она утверждала, что столько уличных сцен у нее еще не было.
  • Сцену, где Мышкин, спасаясь от преследования, рушится со 2 этажа ГУМа, актер Михаил Беспалов сыграл без дублера. 
  • Для 8-метрового полета полицейского, пристукнутого дверью в здании суда, сооружалась «безопасная» конструкция с воздушными баллонами и тросами. Тестировать ее пришлось каскадеру, в итоге — перелом руки.
  • Съемки проходили в реальном помещении ГУМа, после закрытия магазина в 22.00. К открытию торгового комплекса шла спешная уборка камер, осветительных приборов, гирлянд, конфетти и мишуры. 10-летняя Маша (Соня Спектор) работала по ночам вместе со взрослой командой.
  • Полина Максимова (жена депутата Скрябина) радовалась, что в этом фильме ей «разрешили побыть некрасивой».
  • В сцене, где Марина (Алена Бабенко) поливает обледеневшее лобовое стекло автомобиля кипятком и оно лопается, к стеклу крепили взрыватель.
  • Красивый снег привезли из Великобритании — реального в том феврале не было.

Света отчаянно хочет, чтобы ее родители помирились. Она верит, что эту мечту обязательно исполнит Дед Мороз, только стоит найти его и попросить об этом. Как же кстати он встречается Свете как раз накануне Нового года. Только вот девочка приняла за Деда Мороза переодетого мошенника и обаятельного афериста Мышкина. Теперь эта парочка на пути к исполнению своих желаний вовлечет в круговорот новогодних приключений еще десяток ни в чем неповинных людей, у которых теперь тоже появится надежда встретить эту новогоднюю ночь счастливыми.

5.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 2.4
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 10 декабря 2015
Премьера в мире 10 декабря 2015
Возраст 6+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Арман Геворгян
Арман Геворгян
В ролях
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина
Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров
Анатолий Белый
Анатолий Белый
Алена Бабенко
Алена Бабенко
Михаил Беспалов
Михаил Беспалов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма SOS, Дед Мороз или Все сбудется! 1 постер
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