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Постер фильма Семейка Фэнг
6.1
Киноафиша Фильмы Семейка Фэнг
6.1

Семейка Фэнг

, 2016
The Family Fang
США / драма / 18+
Постер фильма Семейка Фэнг
6.1

О фильме

В фильме речь идет о двух артистах, которые постоянно втягивают собственных детей в свои необычные представления. Выросшие дети считают, что их жизни сложились неудачно по вине родителей, но по каким-то причинам все же принимают участие в еще одном глобальном и загадочном перформансе.

В ролях

Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман
Baxter Fang
Николь Кидман
Николь Кидман
Annie Fang
Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
Caleb Fang
Кэтрин Хан
Кэтрин Хан
Young Camille
Марианн Планкетт
Camille Fang
Марин Айрлэнд
Марин Айрлэнд
Suzanne Crosby
Майкл Чернус
Майкл Чернус
Kenny
Джейсон Батлер Харнер
Джейсон Батлер Харнер
Young Caleb
Харрис Юлин
Hobart Waxman
Скотт Шеперд
Art Critic Matt Lovisek
Линда Эмонд
Линда Эмонд
Miss Delano
Александра Уэнтуорт
Sally Schiff
Режиссер Джейсон Бэйтман
Сценарист Кевин Уилсон, Дэвид Линдси-Эбер
Композитор Картер Бёруэлл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 26 октября 2016
Премьера в мире 14 сентября 2015
Дата выхода
14 сентября 2015 Россия 16+
16 апреля 2016 Бразилия
16 апреля 2016 Дания 15
1 сентября 2016 Израиль
7 декабря 2016 Испания
14 сентября 2015 Казахстан
14 сентября 2015 Украина
16 апреля 2016 Швеция 15
12 мая 2016 Южная Корея
MPAA R
Сборы в мире $649 555
Производство Aggregate Films, Red Crown Productions, Blossom Films
Другие названия
The Family Fang, Cenas de Família, Desafiando a Arte, Die gesammelten Peinlichkeiten unserer Eltern in der Reihenfolge ihrer Erstaufführung, Familia Fang, La famiglia Fang, La familia Fang, La Famille Fang, Mishpakhat Fang, Perekond Fang, Rodzina Fangów, Vicceskedők, Το μυστικό τους, Семейка Фэнг, Семейство Фенг, ファング一家の奇想天外な秘密, 非普通家庭

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb
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саундтрек фильма Семейка Фэнг

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