В фильме речь идет о двух артистах, которые постоянно втягивают собственных детей в свои необычные представления. Выросшие дети считают, что их жизни сложились неудачно по вине родителей, но по каким-то причинам все же принимают участие в еще одном глобальном и загадочном перформансе.
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