Шпионский мост, 2015

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Отзывы о фильме Обсудить в чате Наша рецензия «Шпионский мост» – один из самых политически рельефных и политически образцовых фильмов последних десятилетий. Начавшись как судебная драма в духе «12 разгневанных мужчин» Сидни Люмета, новая картина Спилберга постепенно перерастает в шпионско-плутовскую версию его же «Спасения рядового Райана», не переставая, впрочем, продолжать взятую с первых же кадров судебно-гуманистическую линию. Линия эта, унаследованная Спилбергом прямиком от Люмета, демонстрирует, как «маленький человек» – простой… Читать