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Шпионский мост Шпионский мост
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Bridge of Spies

Шпионский мост, 2015

2015 / США
7.5 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Во время Холодной войны выдающегося американского адвоката Джеймса Донована нанимают для защиты в суде арестованного за шпионаж Рудольфа Абеля, являющегося агентом советской разведки. Несмотря на старания Донована, дело кажется безнадежным, однако тремя годами позже над СССР сбивают ракетой уже американского разведчика, Гэри Пауэрса. Чтобы договориться об обмене шпионами и выбить максимально выгодные для запада условия, Доновану придется построить через Берлинскую стену настоящий шпионский мост. 

  • Аргументы, приведенные Донованом в Верховном суде по делу Рудольфа Абеля, были найдены создателями в архивах: они действительно были произнесены на слушании. 
  • Акцент Рудольфа Абеля, кажущийся наигранным, на самом деле настоящий: Абель родился в русской семье в Шотландии. Он вернулся в Москву в позднем подростковом возрасте, но никогда так и не смог избавиться от акцента, говоря на английском.
  • Для съемок сцены за пределами зала суда фотографы изначально клали использованные лампы-вспышки в свои карманы, однако одним из актеров массовки оказался историк Ассоциации фотографов и прессы Нью-Йорка. Он сказал помощнику режиссера Адаму Самнеру, что в то время фотографы просто побросали бы лампы на пол, и в итоге сцена вошла в фильм именно в таком виде.

Действие фильма происходит на фоне серии реальных исторических событий и рассказывает о бруклинском адвокате Джеймсе Доноване, который оказывается в эпицентре холодной войны, когда ЦРУ отправляет его на практически невозможное задание — договориться об освобождении захваченного в СССР американского пилота самолета-разведчика U2.

7.5 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 11 ноября 2015
Премьера в мире 15 октября 2015
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
В ролях
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Эми Райан
Эми Райан
Алан Алда
Алан Алда
Марк Райлэнс
Марк Райлэнс
Билли Магнуссен
Билли Магнуссен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Шпионский мост 3 постера
Оскар Лучшая мужская роль второго плана
BAFTA - премия Британской киноакадемии Лучшая мужская роль второго плана
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Шпионский мост
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Наша рецензия
«Шпионский мост» – один из самых политически рельефных и политически образцовых фильмов последних десятилетий. Начавшись как судебная драма в духе «12 разгневанных мужчин» Сидни Люмета, новая картина Спилберга постепенно перерастает в шпионско-плутовскую версию его же «Спасения рядового Райана», не переставая, впрочем, продолжать взятую с первых же кадров судебно-гуманистическую линию. Линия эта, унаследованная Спилбергом прямиком от Люмета, демонстрирует, как «маленький человек» – простой…
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Андрей 19 февраля 2017, 12:40
очень хороший фильм!
рекомендую к просмотру!
Том Хэнкс просто потрясающий актёр!
захотелось вспомнить историю Берлинской Стены через литературу и документальные фильмы...
SKY 5 декабря 2015, 16:04
Афигенный фильм - всем смотреть!!!!
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