Шпионский мост, 2015

Во время Холодной войны выдающегося американского адвоката Джеймса Донована нанимают для защиты в суде арестованного за шпионаж Рудольфа Абеля, являющегося агентом советской разведки. Несмотря на старания Донована, дело кажется безнадежным, однако тремя годами позже над СССР сбивают ракетой уже американского разведчика, Гэри Пауэрса. Чтобы договориться об обмене шпионами и выбить максимально выгодные для запада условия, Доновану придется построить через Берлинскую стену настоящий шпионский мост.
Действие фильма происходит на фоне серии реальных исторических событий и рассказывает о бруклинском адвокате Джеймсе Доноване, который оказывается в эпицентре холодной войны, когда ЦРУ отправляет его на практически невозможное задание — договориться об освобождении захваченного в СССР американского пилота самолета-разведчика U2.
рекомендую к просмотру!
Том Хэнкс просто потрясающий актёр!
захотелось вспомнить историю Берлинской Стены через литературу и документальные фильмы...