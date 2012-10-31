Апостол, 2012

Рамон, отъявленный преступник, приезжает в деревеньку, где его поджидает возможность поживиться. Он находит заброшенный уголок, населенный всего несколькими старцами, где, по задумке, должен быть спрятан клад. Но вскоре злодей поймет, что место не такое уж и простое, как ему показалось: оно полнится таинственными, страшными происшествиями, потусторонними существами и необъяснимыми явлениями. А дряхлые отшельники, живущие в едва ли пригодном для этого поселении, не так уж и безобидны. Главный герой узнает, что на поселок больше шести столетий назад наложили ужасное проклятие…