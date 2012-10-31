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O Apóstolo

Апостол, 2012

2012 / Испания
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Рамон, отъявленный преступник, приезжает в деревеньку, где его поджидает возможность поживиться. Он находит заброшенный уголок, населенный всего несколькими старцами, где, по задумке, должен быть спрятан клад. Но вскоре злодей поймет, что место не такое уж и простое, как ему показалось: оно полнится таинственными, страшными происшествиями, потусторонними существами и необъяснимыми явлениями. А дряхлые отшельники, живущие в едва ли пригодном для этого поселении, не так уж и безобидны. Главный герой узнает, что на поселок больше шести столетий назад наложили ужасное проклятие…

  • Фернандо Кортицо, режиссер мультипликационной киноленты, принял решение не записывать диалоги актеров в студии. Для более естественной речи все реплики писались на месте.
  • Первосвященник, которого озвучивал Пол Нэш, в одном из эпизодов держит научно-фантастический журнал. На обложке можно увидеть фотографию актера озвучки – кадр из фильма ужасов, в котором он участвовал до этого.
  • В сцене побега Ксавье из тюрьмы видно сережку в его ухе. Но заключенным всегда строго запрещается иметь при себе украшения.

Преступник, сбежавший из тюрьмы, добирается до отдаленной деревни, чтобы забрать награбленное добро. Однако, то, что он находит, сулит ему несчастья намного более серьезные, чем те, которые он пережил.

7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 1 октября 2015
Премьера в мире 31 октября 2012
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Фернандо Кортисо
В ролях
Карлос Бланко
Хосе Мануэль Ольвейра «Пико»
Пол Нэши
Хорхе Санс
Сельсо Бугальо
Сельсо Бугальо
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Апостол 1 постер
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2 октября 2015 00:00
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