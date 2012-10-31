Апостол, 2012

Рамон, отъявленный преступник, приезжает в деревеньку, где его поджидает возможность поживиться. Он находит заброшенный уголок, населенный всего несколькими старцами, где, по задумке, должен быть спрятан клад. Но вскоре злодей поймет, что место не такое уж и простое, как ему показалось: оно полнится таинственными, страшными происшествиями, потусторонними существами и необъяснимыми явлениями. А дряхлые отшельники, живущие в едва ли пригодном для этого поселении, не так уж и безобидны. Главный герой узнает, что на поселок больше шести столетий назад наложили ужасное проклятие…
Преступник, сбежавший из тюрьмы, добирается до отдаленной деревни, чтобы забрать награбленное добро. Однако, то, что он находит, сулит ему несчастья намного более серьезные, чем те, которые он пережил.