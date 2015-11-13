Училка, 2015

Учительница истории с многолетним стажем Алла Николаевна переживает нелегкие времена. К домашним неурядицам добавляются проблемы рабочие – отчеты к переаттестации, ненавистная педагогу упрощенная школьная программа и неуправляемые ученики 11 “А”, которые буквально изводят несчастную женщину. Последней каплей становится принесенное одним из старшеклассников огнестрельное оружие. Находясь на грани нервного срыва, Алла Николаевна с помощью попавшего к ней в руки пистолета берет в заложники 11 “А”, но вскоре сама превращается в пленницу обстоятельств.
Внезапную тишину школьных коридоров оглашает выстрел. Доведенная до крайности учительница истории берет в заложники целый класс. Но вскоре ситуация в корне меняется и заложницей становится она сама…
и песня хорошая в финале, из советского детского мюзикла.
Ирина Купченко - ай, молодца! - приятно было на… Читать дальше…