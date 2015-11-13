Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Училка Училка
Киноафиша Фильмы Училка

Училка, 2015

2015 / Россия
7.4 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Учительница истории с многолетним стажем Алла Николаевна переживает нелегкие времена. К домашним неурядицам добавляются проблемы рабочие – отчеты к переаттестации, ненавистная педагогу упрощенная школьная программа и неуправляемые ученики 11 “А”, которые буквально изводят несчастную женщину. Последней каплей становится принесенное одним из старшеклассников огнестрельное оружие. Находясь на грани нервного срыва, Алла Николаевна с помощью попавшего к ней в руки пистолета берет в заложники 11 “А”, но вскоре сама превращается в пленницу обстоятельств.

  • Съемки картины прошли в марте 2015 года в средней школе №7 города Королева Московской области. В этой школе некогда учился Андрей Мерзликин, исполнитель роли Кадышева.
  • Спустя два месяца после премьеры создатели фильма объявили о намерении снять сиквел. В 2017 на экраны вышла лента “Последнее испытание”, которая является продолжением “Училки” и посвящением трагедии в московском Театре на Дубровке 23-26 октября 2002 года.
  • Премьера фильма состоялась 11 августа 2015 года на XXIII Фестивале российского кино “Окно в Европу” в Выборге, где картина по итогам зрительского голосования заняла первое место в программе “Выборгский счет”, а исполнительница главной роли Ирина Купченко была удостоена главного приза “За безупречное мастерство, за достоинство и честность” в конкурсе игрового кино “Осенние премьеры”.
     

Внезапную тишину школьных коридоров оглашает выстрел. Доведенная до крайности учительница истории берет в заложники целый класс. Но вскоре ситуация в корне меняется и заложницей становится она сама…

7.4 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 13 ноября 2015
Премьера в мире 13 ноября 2015
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Алексей Петрухин
Алексей Петрухин
В ролях
Ирина Купченко
Ирина Купченко
Роза Хайруллина
Роза Хайруллина
Ольга Лапшина
Ольга Лапшина
Анна Чурина
Анна Чурина
Михаил Мухин
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Последнее испытание
Последнее испытание (2018)
6.1538463
Фильм находится в подборках
Лучшие отечественные триллеры Лучшие отечественные триллеры
Постер фильма Училка 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
alex 30 ноября 2015, 23:53
фильм хороший. 16+ с почти хэппи-эндом.

и песня хорошая в финале, из советского детского мюзикла.

Ирина Купченко - ай, молодца! - приятно было на… Читать дальше…
appleq 30 ноября 2015, 23:53
Очень правдивый фильм, в котором честно показаны проблемы образования. И ярко выражено - каким стали дети-старшеклассники. У них нет уважения,… Читать дальше…
Отзывы Написать
20 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Приложение киноафиши