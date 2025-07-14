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Если бы «Великолепный век» сняли в Японии: ИИ превратил сериал в аниме — Валиде особенно досталось (фото)

14 июля 2025 08:27
Если бы «Великолепный век» сняли в Японии: ИИ превратил сериал в аниме — Валиде особенно досталось (фото)

Интересно, с такой внешностью герои стали бы строить козни?

Иногда смотришь сериал и ловишь себя на мысли, что он бы круто смотрелся в формате аниме. Настолько в нем все красиво, эффектно и насыщенно событиями.

И если говорить о турдизи, то здесь главный кандидат на аниме-адаптацию — это, пожалуй, «Великолепный век». Ведь это целый отдельный мир, где любовь, месть, власть и страсть сплелись в одну большую игру.

Какой бы получилась аниме-версия? Наверняка всё было бы в разы драматичнее: дворец тонул бы в мерцании свечей и таинственном тумане, за кадром звучали бы отчаянные крики, а герои рыдали бы под проливным дождём.

Взгляды, полные ненависти и страсти, скрещивались бы в тёмных коридорах. Всё выглядело бы чуть преувеличенно, чуть сказочно — но суть осталась бы прежней: яростные столкновения характеров, запретная любовь, рок, который неумолимо давит на героев.

Но зачем гадать? Ведя благодаря нейросетям мы можем прямо сейчас взглянуть хотя бы на изменения во внешности героев. Готовы?

Хюррем

Если бы «Великолепный век» сняли в Японии: ИИ превратил сериал в аниме — Валиде особенно досталось (фото)

В сериале Хюррем — настоящая королева интриг: из забитой рабыни она превращается в уверенную в себе хасеки, которая способна влиять на судьбы других. Её рыжие волосы — как знамя войны, а острый язык и холодный расчёт заставляют трепетать даже самых влиятельных врагов. Она не просто любимица султана — она его тень, его слабость и его оружие.

Но в аниме-версии Хюррем могла бы выглядеть куда нежнее: скромные собранные волосы, большие наивные глаза... будто она случайно попала в этот змеиный клубок. И даже никаких вызывающих нарядов с глубоким декольте.

И вот вопрос: смогла бы такая «милашка» завоевать сердце Сулеймана? Или её бы просто растоптали в первой же серии?

Сулейман

Если бы «Великолепный век» сняли в Японии: ИИ превратил сериал в аниме — Валиде особенно досталось (фото)

Вот тут нейросеть хорошо уловила суть. И внешность, и характер Сулеймана переданы достаточно точно: особенно хорошо читается его строгость во взгляде. Но наверняка, как только бы перед ним появилась Хюррем, этот лед бы моментально растаял.

Махидевран

Если бы «Великолепный век» сняли в Японии: ИИ превратил сериал в аниме — Валиде особенно досталось (фото)

Махидевран в аниме выглядела бы как настоящая сказочная принцесса — нежные черты лица, трогательный румянец и добрые глаза. С первого взгляда и не скажешь, что это главная соперница Хюррем, а не её добрая подружка.

Но за этой милой внешностью скрывается гордая и ранимая душа, которая не собирается просто так сдавать позиции. Всё-таки внешность обманчива!

Сюмбюль-ага

Если бы «Великолепный век» сняли в Японии: ИИ превратил сериал в аниме — Валиде особенно досталось (фото)

В сериале Сюмбюль-ага был настоящим любимчиком зрителей — харизматичный, с хитринкой в глазах и фирменной ухмылкой. В аниме-версии он немного потерял свою уникальность, став похожим на Бали-бея... Хотя смотрится всё равно отлично — такой себе лукавый евнух с намёком на тайные замыслы.

Валиде

Если бы «Великолепный век» сняли в Японии: ИИ превратил сериал в аниме — Валиде особенно досталось (фото)

В аниме Валиде — это вам не гламурная красотка из сериала. Здесь она настоящая мать-султанша: строгий взгляд, морщины мудрости и такая суровость, что сразу понятно — шутить с ней не стоит.

С такой свекровью Хюррем пришлось бы в десять раз осторожнее! Зато образ получился мощный — сразу видно, кто в гареме главный.

Ибрагим-паша

Если бы «Великолепный век» сняли в Японии: ИИ превратил сериал в аниме — Валиде особенно досталось (фото)

В анимешной версии Ибрагим-паша получился не точь-в-точь как в сериале, но всё равно притягивает взгляд — симпатичная внешность, мудрый взгляд и та самая спокойная харизма, которой обладает сериальный герой. Может, черты лица чуть другие, но фирменная смесь обаяния, мудрости и опасности осталась.

Ранее мы писали: В «Великолепном веке» платья стоили по $2500: теперь ясно, почему эти 5 нарядов носили и служанки, и султанши (фото)

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век», из фильма «Ходячий замок» (2004)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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7 комментариев
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