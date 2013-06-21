Дульче, осужденная за убийство мужа 30 лет назад, выходит из тюрьмы и возвращается в проклятый Дом, где было совершено страшное преступление. Загадочное Нечто за все эти годы и не думало покидать Дом. Дульче предстоит разобраться, что же на самом деле кроется в стенах таинственного места, где по легенде скрываются духи, которые могут останавливать ход времени…
ПроизводствоCentro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), Fundación Villa del Cine, JEMD Films
Другие названия
La casa del fin de los tiempos, The House at the End of Time, A Casa do Fim dos Tempos, Dom na krańcu czasu, La Maison de la Fin des Temps, Ngôi Nhà Của Cái Chết, Zamanın Sonundaki Ev, Будинок в кінці часів, Дом в конце времён, 末世詭屋