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Постер фильма Дом в конце времен
6.3
Дом в конце времен - Трейлер с закадровым переводом
Киноафиша Фильмы Дом в конце времен
6.3

Дом в конце времен

, 2013
La casa del fin de los tiempos
Венесуэла / ужасы, детектив, драма, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Дом в конце времен
6.3
Дом в конце времен - Трейлер с закадровым переводом
Дом в конце времен  Трейлер с закадровым переводом

О фильме

Дульче, осужденная за убийство мужа 30 лет назад, выходит из тюрьмы и возвращается в проклятый Дом, где было совершено страшное преступление. Загадочное Нечто за все эти годы и не думало покидать Дом. Дульче предстоит разобраться, что же на самом деле кроется в стенах таинственного места, где по легенде скрываются духи, которые могут останавливать ход времени…

В ролях

Рудди Родригес
Dulce
Гонсало Куберо
Juan José
Росмель Бустаманте
Leopoldo
Гильермо Гарсия
Гильермо Гарсия
Priest
Александер да Силь
Гектор Меркадо
Rodrigo
Аманда Ки
Yucemar Morales
Saraí
Efraín Romero
Mario
Simona Chirinos
Madame Victoria
Adriana Calzadilla
Vidente Adriana
José León
Old Man
Режиссер Алехандро Идальго
Сценарист Алехандро Идальго, Frank Baiz Quevedo
Композитор Yoncarlos Medina
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Венесуэла
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 21 июня 2013
Премьера в мире 21 июня 2013
Дата выхода
21 мая 2015 Россия Арена 18+
21 мая 2015 Беларусь
27 апреля 2015 Великобритания
21 июня 2013 Венесуэла
21 июня 2013 Германия
21 мая 2015 Казахстан
21 мая 2015 Украина
Бюджет $300 000
Сборы в мире $4 588 899
Производство Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), Fundación Villa del Cine, JEMD Films
Другие названия
La casa del fin de los tiempos, The House at the End of Time, A Casa do Fim dos Tempos, Dom na krańcu czasu, La Maison de la Fin des Temps, Ngôi Nhà Của Cái Chết, Zamanın Sonundaki Ev, Будинок в кінці часів, Дом в конце времён, 末世詭屋

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb

Трейлеры фильма

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Дом в конце времен - Трейлер с закадровым переводом
Дом в конце времен Трейлер с закадровым переводом
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