Последние девушки, 2015

Макс — молодая девушка, тяжело переживающая смерть своей матери, актрисы, которая была звездой фильмов жанра “слэшер”. Друзьям Макс удается уговорить девушку пойти на показ фильмов с участием ее мамы, но время показа в кинотеатре случается пожар. Спасаясь от огня, друзья проходят через прорезь в экране, но оказываются не с другой стороны полотна, а прямо внутри фильма — жуткого ужастика. И теперь маньяк из фильма охотится за ними.
В центре событий девушка, тяжело переживающая смерть матери, которая в 80-е была звездой слэшеров. Чтобы хоть как-то развеяться, девушка отправляется вместе с друзьями в поездку. Во время путешествия их машина проваливается в таинственную аномалию, и подростки оказываются в одном из самых известных фильмов ужасов матери девушки. Киношный, а теперь уже вполне реальный маньяк, начинает охоту на них.