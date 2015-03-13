Последние девушки, 2015

Макс — молодая девушка, тяжело переживающая смерть своей матери, актрисы, которая была звездой фильмов жанра “слэшер”. Друзьям Макс удается уговорить девушку пойти на показ фильмов с участием ее мамы, но время показа в кинотеатре случается пожар. Спасаясь от огня, друзья проходят через прорезь в экране, но оказываются не с другой стороны полотна, а прямо внутри фильма — жуткого ужастика. И теперь маньяк из фильма охотится за ними.

