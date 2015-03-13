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Последние девушки Последние девушки
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The Final Girls

Последние девушки, 2015

2015 / США
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Макс — молодая девушка, тяжело переживающая смерть своей матери, актрисы, которая была звездой фильмов жанра “слэшер”. Друзьям Макс удается уговорить девушку пойти на показ фильмов с участием ее мамы, но время показа в кинотеатре случается пожар. Спасаясь от огня, друзья проходят через прорезь в экране, но оказываются не с другой стороны полотна, а прямо внутри фильма — жуткого ужастика. И теперь маньяк из фильма охотится за ними.
 

  • Премьера фильма прошла в пятницу, 13-го числа. Такое же название носит слэшер, который пародируется в фильме.
  • Основными источниками вдохновения для фильма послужили культовые франшизы “Пятница, 13-е” и “Кошмар на улице Вязов”.
  • Последняя (или оставшаяся) девушка — это классический женский типаж большинства ужастиков, впервые появившийся в слэшере “Хэллоуин”. 
  • В первом варианте сценария Макс собиралась покончить жизнь самоубийством после смерти матери, но ее попытка повеситься прерывалась телефонным звонком Герти.
  • Изначально сценаристы намеревались использовать песню Мадонны “Like a Prayer” (вместо песни Ким Карнес "Bette Davis Eyes"). Когда они написали Мадонне письмо, певица ответила, что готова разрешить им использовать любую ее песню, кроме “Like a Prayer”. 

В центре событий девушка, тяжело переживающая смерть матери, которая в 80-е была звездой слэшеров. Чтобы хоть как-то развеяться, девушка отправляется вместе с друзьями в поездку. Во время путешествия их машина проваливается в таинственную аномалию, и подростки оказываются в одном из самых известных фильмов ужасов матери девушки. Киношный, а теперь уже вполне реальный маньяк, начинает охоту на них.

6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 22 октября 2015
Премьера в мире 13 марта 2015
Возраст 16+
Режиссер
Тодд Штраус-Шульсон
Тодд Штраус-Шульсон
В ролях
Таисса Фармига
Таисса Фармига
Нина Добрев
Нина Добрев
Александр Людвиг
Александр Людвиг
Малин Акерман
Малин Акерман
Алиа Шокат
Алиа Шокат
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12 января 2022 16:55
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