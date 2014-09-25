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Who Am I - Kein System ist sicher

Кто я, 2014

2014 / Германия
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29 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Бенджамин — серая мышь, он просто Никто с большой буквы. Но всё очень быстро меняется после неожиданной встречи с харизматичным Максом. Они до невозможности разные внешне люди, но их обоих объединяет один и тот же интерес: компьютерный взлом. Вместе с друзьями Макса, импульсивным Стивеном и параноидальным Полом, они организуют подрывную хакер-группу «Глина». «Глина» молниеносно поражает своей наглостью и становится развлечением номер один целого поколения. Первый раз в своей жизни Бенджамин становится частью чего-то особенного, и даже привлекательная Мари обращает на него внимание. Но удовольствие принимает серьезный оборот, когда их группа становится объектом преследования Федерального ведомства уголовной полиции и Европола. И теперь Бенджамин уже не никто, а самый разыскиваемый хакер в мире, охоту на которого ведёт агент по делам киберпреступности, следователь Ханне Линдберг.

7.8 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 13 августа 2015
Премьера в мире 25 сентября 2014
Возраст 18+
Прокатчик 25-й этаж
Режиссер
Баран бо Одар
Баран бо Одар
В ролях
Том Шиллинг
Том Шиллинг
Элиас ЭмБарек
Элиас ЭмБарек
Антуан Моно мл.
Ханна Херцшпрунг
Ханна Херцшпрунг
Штефан Кампвирт
Штефан Кампвирт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кто я 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
katty 10 октября 2015, 16:16
Фильм просто огонь,стоит сходить!!!Порадовала неожиданная концовка,которую не возможно было предугадать....
Sanche 10 октября 2015, 16:16
Сын пришел в сильном возбуждении. Сказал, что посмотреть надо ОБЯЗАТЕЛЬНО! В общем заинтриговал )
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