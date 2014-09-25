Кто я, 2014

Бенджамин — серая мышь, он просто Никто с большой буквы. Но всё очень быстро меняется после неожиданной встречи с харизматичным Максом. Они до невозможности разные внешне люди, но их обоих объединяет один и тот же интерес: компьютерный взлом. Вместе с друзьями Макса, импульсивным Стивеном и параноидальным Полом, они организуют подрывную хакер-группу «Глина». «Глина» молниеносно поражает своей наглостью и становится развлечением номер один целого поколения. Первый раз в своей жизни Бенджамин становится частью чего-то особенного, и даже привлекательная Мари обращает на него внимание. Но удовольствие принимает серьезный оборот, когда их группа становится объектом преследования Федерального ведомства уголовной полиции и Европола. И теперь Бенджамин уже не никто, а самый разыскиваемый хакер в мире, охоту на которого ведёт агент по делам киберпреступности, следователь Ханне Линдберг.