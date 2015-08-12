Евгений Онегин, 2015

Жанр: опера В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 2 часа 40 минут Год выпуска 2015 Премьера в России 12 августа 2015 Премьера в мире 12 августа 2015 Возраст 16+ Режиссер Алексей Степанюк В ролях Екатерина Сергеева Все актеры и съемочная группа

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат