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Виселица Виселица
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The Gallows

Виселица, 2015

2015 / США
6.5 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Двадцать лет назад во время постановки пьесы “Виселица” в средней школе произошел несчастный случай — на глазах у всех зрителей трагически погиб Чарли Гримилль, один из учеников-актеров. Чтобы почтить его память, ученики решают вновь поставить эту пьесу. Но ночью накануне спектакля в актовом зале начинают происходить необъяснимые и жуткие вещи. Столкнувшиеся с этим четверо старшеклассников понимают, что неупокоенный дух Чарли жаждет отомстить всем живым.  

  • До того, как права на фильм приобрела компания “Warner Bros.”, он был полностью снят на частные средства — инвестиции от людей, которые никогда раньше не вкладывали деньги в кинопроизводство и были друзьями создателей. 
  • Большинство актеров и актрис в этом фильме носят свои настоящие имена, но вымышленную фамилию. Актер Райан Шус сыграл персонажа с таким же именем и фамилией. 
  • Кэссиди Гиффорд, сыгравшая Кэссиди — дочь актрисы Кэти Ли Гиффорд и актера Фрэнка Гиффорда. 
  • Актеры исполняли все трюки в фильме самостоятельно. В фильме нет ни одного значительного компьютерного спецэффекта. 
  • Один из режиссеров, Трэвис Клафф, сыграл в фильме роль мистера Швендимена. 
  • В одном из трейлеров фильма был сделан особый акцент висельную петлю — главное оружие антагониста. Похожий прием применялся во время продвижения фильмов “Пятница, 13” и “Кошмар на улице Вязов”, когда так же подчеркивались инструменты убийства главных злодеев — мачете и перчатка. 

Через двадцать лет после несчастного случая, произошедшего во время школьной пьесы и повлекшего за собой смерть исполнителя главной роли, учащиеся той же школы решили воссоздать неудавшуюся постановку, чтобы отдать дань памяти трагедии. Но в некоторых случаях прошлое лучше не ворошить…

6.5 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2015
Премьера в России 23 июля 2015
Премьера в мире 10 июля 2015
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Трэвис Клафф
В ролях
Кэссиди Гиффорд
Пфайфер Браун
Райан Шус
Риз Мишлер
Алексис Шнайдер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Виселица 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Фильм об американской школьной постановке некой вымышленной пьесы, посвященной английскому XVIII веку, мог бы оказаться вполне интересным, если бы не два непреодолимых обстоятельства, каждому из которых посвящена ровно половина действия. На протяжении всей первой половины оператор-любитель, по совместительству местный футболист, активно комментирует всё, что встречается ему на пути, и эти комментарии настолько всеобъемлюще имбецильны, что любой, кто удавил бы упомянутого субъекта, автоматически…
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серж 10 октября 2015, 16:23
это полная хрень снятая на камеру гл.героя школьника
Кира 10 октября 2015, 16:23
конец неожиданный, на 3 из 5
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16 голосов
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