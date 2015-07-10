Виселица, 2015

Двадцать лет назад во время постановки пьесы “Виселица” в средней школе произошел несчастный случай — на глазах у всех зрителей трагически погиб Чарли Гримилль, один из учеников-актеров. Чтобы почтить его память, ученики решают вновь поставить эту пьесу. Но ночью накануне спектакля в актовом зале начинают происходить необъяснимые и жуткие вещи. Столкнувшиеся с этим четверо старшеклассников понимают, что неупокоенный дух Чарли жаждет отомстить всем живым.