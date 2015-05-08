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Maggie

Зараженная, 2015

2015 / США / Швейцария
7.6 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Мэгги — девушка подросток, которая заражается новым вирусом, постепенно превращающим людей в агрессивных зомби. Борясь с эпидемией, правительство организует карантин для инфицированных, но любящий отец Мэгги не хочет расставаться с дочерью. Несмотря на риск быть укушенным, он забирает девушку из карантина и увозит обратно на ферму, чтобы ухаживать за ней и дать возможность провести последние дни дома. 

  • Самый низкобюджетный фильм в карьере Арнольда Шварценеггера со времен “Терминатора”. 
  • Арнольд Шварценеггер сыграл в фильме роль Уэйда совершенно бесплатно, поскольку ему понравился сценарий. 
  • Для обозначения инфицированных используется термин “некроамбулист” — это производное от двух слов: греческого слова “некро”, означающего “мертвый”, и латинского слова “амбуло”, которое переводится как “ходить”.
  • Сценарий фильма попал в “черный список” 2011 года — список самых перспективных нереализованных сценариев. 
  • В качестве дома Фогеля снимался тот же самый дом, который фигурировал в качестве дома Сары в “Петле времени”. 
  • Фильм был снят за 25 дней. 
  • Шериф произносит культовую фразу “Я вернусь” из фильма “Терминатор”, когда разговаривает с персонажем Шварценеггера. 

Девочка-подросток Мэгги заражается болезнью, медленно превращающей инфицированных в зомби. Правительство организует карантин для инфицированных, где их помещают в изоляцию. Её любящий отец не готов помещать её в карантин, и она живёт вместе с ним.

7.6 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 29 октября 2015
Премьера онлайн 29 июня 2021
Премьера в мире 8 мая 2015
Возраст 12+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Генри Хобсон
В ролях
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Эбигэйл Бреслин
Эбигэйл Бреслин
Эйден Флауэрс
Рэден Грир
Лора Кайюэтт
Все актеры и съемочная группа
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Зараженная

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Бомба замедленного действия Очередная лента про вирус, превращающий людей в зомби, позволяет по-иному взглянуть на столь излюбленную и заезженную в кинематографе тему. Эволюция жанра достигла той точки, когда авторы всё дальше отходят от классики и пытаются всеми способами избежать устоявшихся клише. Однако в итоге всё сводится к созданию ещё большего количества стереотипных картин нового поколения. Дебютанты Генри Хобсон и Джон Скотт 3 встали на доселе неизведанную тропу в попытке вывести…
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