Зараженная, 2015

Мэгги — девушка подросток, которая заражается новым вирусом, постепенно превращающим людей в агрессивных зомби. Борясь с эпидемией, правительство организует карантин для инфицированных, но любящий отец Мэгги не хочет расставаться с дочерью. Несмотря на риск быть укушенным, он забирает девушку из карантина и увозит обратно на ферму, чтобы ухаживать за ней и дать возможность провести последние дни дома.
Девочка-подросток Мэгги заражается болезнью, медленно превращающей инфицированных в зомби. Правительство организует карантин для инфицированных, где их помещают в изоляцию. Её любящий отец не готов помещать её в карантин, и она живёт вместе с ним.