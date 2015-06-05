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We Are Still Here

Мы еще здесь, 2014

2014 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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После гибели сына-подростка в автомобильной аварии чета Саккетти переезжает в тихую деревенскую местность, чтобы пережить горе и восстановиться. Но скорбящая пара по незнанию становится жертвой семьи мстительных духов, населяющей купленный дом…

  • Фильм снимался в середине февраля, в очень холодную погоду.
  • Многие герои названы в честь персонажей или людей, связанных с фильмом Лючио Фульчи «Дом у кладбища» (1981), вдохновившим создателей этой ленты.
  • Роли Джейкоба Льюиса и Анны Саккетти были написаны специально для Ларри Фессендена и Барбары Крэмптон.
  • Художественного руководителя Шона Хьюза на фотографиях можно увидеть в образе покойного сына семейной пары, Бобби. Более того, Хьюз был выбран на эту роль из-за его лохматой стрижки на фото.
  • Пол Берресс, сыгравший Билли Ди, на самом деле пастором местной церкви в городе, где шли съемки. Более того, его дочь Зора играет девушку-призрак Фиону Дагмар.
  • На нанесение ожогового макияжа на призраков семьи Дагмар ушло около двух часов — и час на удаление.
  • Винтажные автомобили были одолжены съемочной группе местными жителями в Шортсвилле, штат Нью-Йорк.
  • Одежду 1970-х годов покупали в комиссионных магазинах.
  • Дым в баре Buffalo Bill's был добавлен в цифровом виде при пост-обработке.

После гибели сына в автокатастрофе уже немолодая семейная пара решает радикально сменить обстановку и переезжает в старинный дом в небольшой деревушке в Новой Англии. Вскоре после переезда супруги начинают ощущать чье-то присутствие рядом — женщина считает, что это призрак их погибшего сына, но все указывает на нечто более зловещее и опасное.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 17 декабря 2015
Премьера онлайн 14 сентября 2016
Премьера в мире 5 июня 2015
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Тед Гейган
В ролях
Барбара Крэмптон
Барбара Крэмптон
Эндрю Сенсениг
Лиза Мари
Ларри Фессенден
Монте Маркэм
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мы еще здесь 2 постера
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