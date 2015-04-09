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(Бес)Честность: Вся правда о лжи
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(Dis)Honesty: The Truth About Lies

(Бес)Честность: Вся правда о лжи, 2015

2015 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

«(БЕС)Честность — вся правда о лжи» — это настоящая анатомия обмана, человеческие истории, от допинга до супружеской измены, от черного пиара до торговли инсайдерской информацией, которые помогают разобрать нечестность на составляющие. Каждая следующая ложь дается легче. Нам проще врать, если мы видим, что это делают и другие люди нашего круга. Мы не считаем ложь во благо ложью. Мячик для гольфа никто не переставит в более удобное место рукой, а подвинуть ногой — нет проблем. Глядя на участников экспериментов Ариели и других героев фильма очень хочется сказать себе — я бы никогда в жизни так не поступил. Но не надо себя обманывать.

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 9 апреля 2015
Премьера онлайн 1 июня 2016
Премьера в мире 9 апреля 2015
Возраст 12+
Режиссер
Яэль Меламед
В ролях
Дэн Ариэли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма (Бес)Честность: Вся правда о лжи 2 постера
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