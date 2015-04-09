(Бес)Честность: Вся правда о лжи, 2015

«(БЕС)Честность — вся правда о лжи» — это настоящая анатомия обмана, человеческие истории, от допинга до супружеской измены, от черного пиара до торговли инсайдерской информацией, которые помогают разобрать нечестность на составляющие. Каждая следующая ложь дается легче. Нам проще врать, если мы видим, что это делают и другие люди нашего круга. Мы не считаем ложь во благо ложью. Мячик для гольфа никто не переставит в более удобное место рукой, а подвинуть ногой — нет проблем. Глядя на участников экспериментов Ариели и других героев фильма очень хочется сказать себе — я бы никогда в жизни так не поступил. Но не надо себя обманывать.