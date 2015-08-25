Перевозчик: Наследие, 2015

Фрэнк Мартин, бывший наемник спецназа, теперь живет чуть менее опасной жизнью: он перевозит секретные посылки для сомнительных людей. Когда отец Фрэнка навещает его на юге Франции, их отношения отца и сына становятся еще хуже: взявшие его в заложники Анна и три ее соблазнительные подружки хотят организовать ограбление банка, и Фрэнк должен использовать свой скрытый опыт и знание, чтобы опередить зловещего российского вора в законе. Вскоре Фрэнк понимает, что девушки совсем не те, за кого себя выдают, а их цели куда опаснее простого ограбления…
Фрэнк Мартин — самый высококвалифицированный перевозчик, которого только можно нанять за деньги. Ставки выше, технологии поднялись на более высокий уровень, но правила те же: никогда не изменять условия сделки, никаких имен и никогда не открывать груз.
Когда Фрэнка нанимает хитроумная красотка Анна и ее три очаровательные сообщницы, он быстро выясняет, что его водят за нос. Анна и ее команда похитили его отца, чтобы заставить Фрэнка помочь им разобраться с группой безжалостных торговцев людьми.