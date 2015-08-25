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Перевозчик: Наследие Перевозчик: Наследие
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The Transporter Legacy

Перевозчик: Наследие, 2015

2015 / Франция / Китай
3.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фрэнк Мартин, бывший наемник спецназа, теперь живет чуть менее опасной жизнью: он перевозит секретные посылки для сомнительных людей. Когда отец Фрэнка навещает его на юге Франции, их отношения отца и сына становятся еще хуже: взявшие его в заложники Анна и три ее соблазнительные подружки хотят организовать ограбление банка, и Фрэнк должен использовать свой скрытый опыт и знание, чтобы опередить зловещего российского вора в законе. Вскоре Фрэнк понимает, что девушки совсем не те, за кого себя выдают, а их цели куда опаснее простого ограбления… 

  • Джейсон Стэтхэм отказался от участия сиквеле, поскольку киностудия EuropaCorp не пожелала платить ему по 11 миллионов долларов за каждый съемочный день. Из-за этого вместо приквела о том, как Фрэнк Мартин впервые стал перевозчиком, фильм представляет собой перезапуск франшизы.
  • Боевой стиль, который использует главный герой, представляет собой смесь израильской системы рукопашного боя крав-мага и филиппинских боевых искусств.
  • Сцена на парковке, где впервые представлен Фрэнк Мартин, отдает дань уважения сцене на парковке в фильме «Перевозчик 2», где Фрэнк в исполнении Стэтхэма нейтрализует банду воров после требования выйти из машины под дулом пистолета.

Фрэнк Мартин — самый высококвалифицированный перевозчик, которого только можно нанять за деньги. Ставки выше, технологии поднялись на более высокий уровень, но правила те же: никогда не изменять условия сделки, никаких имен и никогда не открывать груз.

Когда Фрэнка нанимает хитроумная красотка Анна и ее три очаровательные сообщницы, он быстро выясняет, что его водят за нос. Анна и ее команда похитили его отца, чтобы заставить Фрэнка помочь им разобраться с группой безжалостных торговцев людьми.

3.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 10 сентября 2015
Премьера онлайн 4 марта 2022
Премьера в мире 25 августа 2015
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Камиль Деламарр
В ролях
Эд Скрейн
Эд Скрейн
Рэй Стивенсон
Рэй Стивенсон
Лоан Шабаноль
Габриэлла Райт
Габриэлла Райт
Татьяна Пайкович
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Перевозчик: Наследие 6 постеров
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Перевозчик: Наследие
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Одри 9 октября 2015, 16:47
Верните Стетхема ,ну недотягивает этот актер до Джейсона.сам фильм реклама ауди:)✊
Т 13 октября 2015, 00:19
какой новый перевозчик без стэтхэма ну вы что(
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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2 июля 2015 00:00
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