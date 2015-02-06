45 лет, 2015

Главные герои фильма, Кейт и Джефф Мерсер, планируют отпраздновать 45-летие своей свадьбы в компании нескольких десятков друзей. За неделю до вечеринки Джефф получает письмо, которое, хотя он пытается это скрыть, явно беспокоит его. Когда его жена спрашивает его, что происходит, Джефф отвечает, что в леднике в Альпах было найдено тело Кати, его первой большой любви. С тех пор Джефф начинает вести себя все более и более странно, и впервые после стольких лет Кейт начинает спрашивать себя, за кого на самом деле она вышла замуж много лет назад…
Кейт и Джефф Меркеры готовятся отметить 45-летнюю годовщину свадьбы. Они так давно вместе и так близки друг другу, что кажется, будто прожили одну жизнь на двоих. Но оказалось, что это не так. Кейт не знала, что за несколько лет до встречи с ней у Джеффа была другая любимая. Во время их путешествия в Швейцарских Альпах она погибла, сорвавшись со скалы. И вот теперь, за неделю до большого торжества, в дом Меркеров пришло письмо с сообщением о том, что ее тело нашли в ледяной пропасти…