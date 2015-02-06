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45 Years

45 лет, 2015

2015 / Великобритания
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главные герои фильма, Кейт и Джефф Мерсер, планируют отпраздновать 45-летие своей свадьбы в компании нескольких десятков друзей.  За неделю до вечеринки Джефф получает письмо, которое, хотя он пытается это скрыть, явно беспокоит его. Когда его жена спрашивает его, что происходит, Джефф отвечает, что в леднике в Альпах было найдено тело Кати, его первой большой любви. С тех пор Джефф начинает вести себя все более и более странно, и впервые после стольких лет Кейт начинает спрашивать себя, за кого на самом деле она вышла замуж много лет назад… 

  • В эпизоде в кафе Джордж, герой Дэвида Сибли, пытается убедить Джеффа в исполнении сэра Тома Кортни, что игра на гавайской гитаре будет для него отличным хобби. В реальной жизни Том Кортни – заядлый игрок на укулеле.
  • В этом фильме первую, а теперь уже мертвую собаку пары зовут Тесса. Настоящее имя Шарлотты Рэмплинг – Тесса, а Шарлотта – лишь ее второе имя. Сценарист и режиссер картины Эндрю Хэй сказал в интервью, что это было всего лишь совпадением.
  • В нескольких сценах на протяжении всего фильма Джефф пьет чай из кружки футбольного клуба Hull City Association (AFC). Кортни также является президентом Клуба официальных болельщиков команды Халл-Сити.

Кейт и Джефф Меркеры готовятся отметить 45-летнюю годовщину свадьбы. Они так давно вместе и так близки друг другу, что кажется, будто прожили одну жизнь на двоих. Но оказалось, что это не так. Кейт не знала, что за несколько лет до встречи с ней у Джеффа была другая любимая. Во время их путешествия в Швейцарских Альпах она погибла, сорвавшись со скалы. И вот теперь, за неделю до большого торжества, в дом Меркеров пришло письмо с сообщением о том, что ее тело нашли в ледяной пропасти…

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 29 октября 2015
Премьера в мире 6 февраля 2015
Возраст 16+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Эндрю Хэй
Эндрю Хэй
В ролях
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
Джеральдин Джеймс
Джеральдин Джеймс
Том Кортни
Том Кортни
Долли Уэллс
Долли Уэллс
Дэвид Сибли
Все актеры и съемочная группа
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