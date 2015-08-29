Трагедия в бухте Роджерс, 2015

События в фильме происходят в 1935-м году. Место действия — полярная научная станция на острове Врангеля — форпосте СССР на крайнем Севере. Сюда прилетает герой фильма — инспектор управления Главсевморпути Николай Жердев. Причина его приезда — трагедия, произошедшая на станции — гибель доктора Вольфсона, произошедшая в результате несчастного случая.



Жердев совсем не рад этой командировке, поэтому он собирается быстро уладить все формальности и оказаться как можно скорее с любимой женой на материке. Однако, в первый же день он понимает, что дело не будет простым: все факты говорят о том, что доктор был убит. Рискуя карьерой, Жердев вопреки рекомендациям руководства начинает проводить расследование, в результате которого он выясняет, что кроме доктора на острове погибло еще несколько человек. И его собственная жизнь теперь тоже находится в опасности…