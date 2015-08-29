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Трагедия в бухте Роджерс
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Трагедия в бухте Роджерс, 2015

2015 / Россия
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О фильме

События в фильме происходят в 1935-м году. Место действия — полярная научная станция на острове Врангеля — форпосте СССР на крайнем Севере. Сюда прилетает герой фильма — инспектор управления Главсевморпути Николай Жердев. Причина его приезда — трагедия, произошедшая на станции — гибель доктора Вольфсона, произошедшая в результате несчастного случая.

Жердев совсем не рад этой командировке, поэтому он собирается быстро уладить все формальности и оказаться как можно скорее с любимой женой на материке. Однако, в первый же день он понимает, что дело не будет простым: все факты говорят о том, что доктор был убит. Рискуя карьерой, Жердев вопреки рекомендациям руководства начинает проводить расследование, в результате которого он выясняет, что кроме доктора на острове погибло еще несколько человек. И его собственная жизнь теперь тоже находится в опасности…

6.1 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 29 августа 2015
Премьера в мире 29 августа 2015
Возраст 12+
Режиссер
Филипп Абрютин
Филипп Абрютин
В ролях
Ярослав Жалнин
Ярослав Жалнин
Сергей Цепов
Григорий Зельцер
Евгений Редько
Александр Пахомов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Трагедия в бухте Роджерс 1 постер
Человек, познающий мир Лучший художественный фильм
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