Паранормальное явление 5: Призраки, 2015

Накануне Рождества Райан, Эмили и их юная дочь Лейла въезжают в новый дом. Вскоре пара обнаруживает в гараже камеру и собрание старых видеокассет, оставшихся от прежних жильцов. Видеозаписи странных обрядов с участием двух девочек приводят супругов в ужас, но еще более жуткой находкой становится сама камера, которая способна фиксировать то, что не может заметить человеческий глаз.