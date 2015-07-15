Паранормальное явление 5: Призраки, 2015

Накануне Рождества Райан, Эмили и их юная дочь Лейла въезжают в новый дом. Вскоре пара обнаруживает в гараже камеру и собрание старых видеокассет, оставшихся от прежних жильцов. Видеозаписи странных обрядов с участием двух девочек приводят супругов в ужас, но еще более жуткой находкой становится сама камера, которая способна фиксировать то, что не может заметить человеческий глаз.
Молодые супруги Райан и Эмили, и их 6-летняя дочь Лейла переезжают в довольно симпатичный и тихий дом. В гараже они находят видеокамеру и коробку кассет. Но они даже не подозревали, что они увидят, когда заглянут в объектив камеры…