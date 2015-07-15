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Паранормальное явление 5: Призраки Паранормальное явление 5: Призраки
Киноафиша Фильмы Паранормальное явление 5: Призраки
Paranormal Activity: The Ghost Dimension

Паранормальное явление 5: Призраки, 2015

2015 / США
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Накануне Рождества Райан, Эмили и их юная дочь Лейла въезжают в новый дом. Вскоре пара обнаруживает в гараже камеру и собрание старых видеокассет, оставшихся от прежних жильцов. Видеозаписи странных обрядов с участием двух девочек приводят супругов в ужас, но еще более жуткой находкой становится сама камера, которая способна фиксировать то, что не может заметить человеческий глаз.

  • Съемочный период занял 45 дней.
  • Суммарный бюджет франшизы с учетом этого фильма составил 18 миллионов долларов. В общей сложности первые пять фильмов “Паранормальное явление” собрали в прокате 811 миллионов долларов.
  • Первый фильм франшизы, выпущенный в 3D.
  • Изначально картина должна была выйти в 2013 году, но в связи с неоднократными переносами релиз состоялся только 13 марта 2015 года.
  • Одну из ролей в фильме могла исполнить Деми Ловато.
  • В продвижении фильма на национальном и международном уровнях принял участие известный парапсихолог Кристофер Чакон.
  • Несмотря на то, что продюсер Орен Пели заявлял, что картина станет заключительной частью франшизы, в июне 2019 года студия Paramount объявила о разработке следующего фильма серии.
  • В DVD-версию была включена альтернативная концовка, которая, по словам режиссера Грегори Плоткина, сюжетной не являлась.

Молодые супруги Райан и Эмили, и их 6-летняя дочь Лейла переезжают в довольно симпатичный и тихий дом. В гараже они находят видеокамеру и коробку кассет. Но они даже не подозревали, что они увидят, когда заглянут в объектив камеры…

6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 22 октября 2015
Премьера в мире 15 июля 2015
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Грегори Плоткин
Грегори Плоткин
В ролях
Оливия Тейлор Дадли
Оливия Тейлор Дадли
Хлоя Ксенджери
Мария Олсен
Бриттани Шоу
Эйден Лавкамп
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Крик 5» и новое «Паранормальное явление» отложили до 2022 года Студия Paramount обновила прокатный календарь. 
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31 августа 2020 14:01
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