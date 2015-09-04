Черная месса, 2015

- Сценарий фильма основан на бестселлере «Черная месса: подлинная история нечестивого альянса между ФБР и ирландской мафии», авторы книги — репортеры Джерард О`Нил и Дик Лер.

- Уайти Булджер был прототипом Франко Костелло, лидера ирландской преступной группы в фильме Мартина Скорсезе «Отступники». Вторым автобиографичным фильмом об этом жестоком гангстере стал «Черная месса».

- Образ гангстера Балджера создал Джонни Депп. Сначала, при режиссере Барри Левинсоне Депп ушел из проекта, а затем в режиссёрском кресле оказался Скотт Купер, который настоял, чтобы легендарный Джек Воробей вернулся в проект. В «Черной мессе» у Деппа сложный пластический грим и холодные голубые глаза, поэтому он выглядит непривычно для поклонников — как настоящий гангстер.

- «Черная месса» — второй фильм, где Депп играет реального человека из криминального мира. Первым героем с преступным прошлым был Джонни Диллинджер из биографической криминальной драмы режиссера Майкла Манна «Джонни Д.»

- Роль «Билли» Булджера должен был сыграть австралийский актер Гай Пирс, хорошо знакомый по главной роли в фильме «Король говорит», но он ушел из проекта, и братом скрывающегося гангстера в драме «Черная месса» стал киноактер Бенедикт Камбербэтч.