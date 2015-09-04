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Черная месса Черная месса
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Black Mass

Черная месса, 2015

2015 / США
7.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

В основу фильма положен бестселлер «Черная месса: правдивая история о дьявольском союзе ФБР и ирландской мафии» (Black Mass: The True Story of an Unholy Alliance Between the FBI and the Irish Mob).

- Сценарий фильма основан на бестселлере «Черная месса: подлинная история нечестивого альянса между ФБР и ирландской мафии», авторы книги — репортеры Джерард О`Нил и Дик Лер.

- Уайти Булджер был прототипом Франко Костелло, лидера ирландской преступной группы в фильме Мартина Скорсезе «Отступники». Вторым автобиографичным фильмом об этом жестоком гангстере стал «Черная месса».

- Образ гангстера Балджера создал Джонни Депп. Сначала, при режиссере Барри Левинсоне Депп ушел из проекта, а затем в режиссёрском кресле оказался Скотт Купер, который настоял, чтобы легендарный Джек Воробей вернулся в проект. В «Черной мессе» у Деппа сложный пластический грим и холодные голубые глаза, поэтому он выглядит непривычно для поклонников — как настоящий гангстер.

- «Черная месса» — второй фильм, где Депп играет реального человека из криминального мира. Первым героем с преступным прошлым был Джонни Диллинджер из биографической криминальной драмы режиссера Майкла Манна «Джонни Д.»

-  Роль «Билли» Булджера должен был сыграть австралийский актер Гай Пирс, хорошо знакомый по главной роли в фильме «Король говорит», но он ушел из проекта, и братом скрывающегося гангстера в драме «Черная месса» стал киноактер Бенедикт Камбербэтч.

Картина расскажет об Уайти Булджере, знаменитом бостонском гангстере, который 16 лет находился в бегах и был арестован в июне 2011 года в Санта-Монике. Булджер, которому уже за 80, обвинялся в рэкете, был замешан в 19 убийствах и в то же время работал информатором на ФБР. Чтобы не попасть за решетку, он исчез в 1995 году и 16 лет успешно скрывался от правосудия.

7.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 29 октября 2015
Премьера онлайн 25 марта 2016
Премьера в мире 4 сентября 2015
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Скотт Купер
Скотт Купер
В ролях
Джонни Депп
Джонни Депп
Дакота Джонсон
Дакота Джонсон
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Джуно Темпл
Джуно Темпл
Гай Пирс
Гай Пирс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Черная месса 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Дмитрий 24 ноября 2015, 00:42
Ну, что все по делу: без лишнего пафоса, лирики и романтизации криминала. Деппу особо респект, актер вырос в моих глазах на порядок, так… Читать дальше…
Andrew Zhuchkov 24 ноября 2015, 00:42
Очень унылое г..но, ждать 2 часа фильма, чтоб прочитать на экране документальную сводку про то, кого на сколько посадили.

Сюжета "0",… Читать дальше…
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