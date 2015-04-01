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Постер фильма Женщины против мужчин
Постер фильма Женщины против мужчин
Рейтинги
3.2 Рейтинг IMDb: 2.6
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2 постера
Киноафиша Фильмы Женщины против мужчин

Женщины против мужчин

Zhenshchiny protiv muzhchin 18+
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О фильме

Первая сцена фильма показывает выпускной бал 1999-го года, на котором трое главных героев, Макс, Костя и Вадик, собираются разыграть своих одноклассниц, Соню, Злату и Кристину. Ребята и не подозревают, что те тоже решили над ними подшутить, и в итоге на торжественной линейке девочки оказываются облиты краской, а мальчики – покрыты ошметками праздничного торта, что приводит к драке.

В наши дни все три пары устраивают совместную свадьбу. К этому времени герои давно остепенились. Вадик работает на низкооплачиваемой должности и терпит унижения начальства, Костя сидит на шее у отца-олигарха и сорит его деньгами, а Макс страдает от повышенного либидо. После того, как свадебный торт взрывается, пав жертвой очередного розыгрыша, мужчины заказывают билеты в совместное свадебное путешествие, и вскоре все три пары оказываются на Кубе.

Из-за того, что по ошибке герои забронировали две виллы вместо трех, им приходится разделиться по половому признаку: мальчики с мальчиками, а девочки с девочками. В результате такой сегрегации герои объединяются в команды, как это было в школе, и вскоре в них возрождается боевой дух. Между мужьями и женами начинается отчаянное противостояние, в котором каждый стремится доказать, что он прав, а давно назревшие семейные проблемы выплывают наружу. Окончатся ли на этом истории их отношений, или любовь способна провести даже через такие трудности?

Производством фильма занималась небезызвестная российская кинокомпания Enjoy Movies, ответственная за такие хиты как «Беременный», «Защитники» и «Временные трудности». Поставил фильм по собственному сценарию режиссер телешоу Comedy Club Таир Мамедов, а контролировали съемки знаменитые братья Андреасян.

Продюсеры активно занимались продвижением фильма. На телеканале ТНТ, вложившемся в финансирование фильма, демонстрировали по 6-7 рекламных роликов в день, точечная реклама появлялась на Первом канале и СТС. Кроме того, фильм поддержали Русское радио и РуТВ, а еще такие интернет ресурсы, как КиноПоиск, Мейл.ру и ВКонтакте.

Фирменным гэгом фильма являются сцены кидания едой. Для одного из таких эпизодов съемочной команде пришлось пригнать на площадку целый грузовик арбузов. Во время съемок кидания морскими деликатесами в ресторане, одной из сложнейших в фильме, в интерьере стояла дикая жара, отчего все продукты вскоре испортились и стали издавать неприятный запах. И хотя актеры мужественно терпели его несколько дублей ради удачного кадра, в продолжении сцены, снимавшейся несколько дней спустя, им пришлось сниматься все в той же вонючей одежде, потому что этот запах не могла свести никакая стирка.

При бюджете в 50 миллионов рублей картина собрала в прокате 3 миллиона долларов, что все равно принесло создателям неплохую прибыль и привело к выходу в 2017 году сиквела фильма, «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», по сюжету которого герои и героини встречаются в Крыму после своих разводов.

По словам продюсера картины, Гевонда Андреасяна, фильм это “романтическая комедия, очень милая, смешная, дерзкая, но при этом не пошлая”. Особенно он рассчитывал на привлечение женской части аудитории.

Мария Кравченко, исполнительница роли Софии, познакомилась с Романом Юнусовым, играющем ее мужа, за 15 лет до начала съемок фильма. С особенной любовью она вспоминает сцену, в которой бьет Юнусова по лицу осьминогом. Про свою героиню Кравченко говорит, что та – просто обычная женщина, что помогло актрисе увидеть в ней часть себя.

Роман Юнусов считает, что в фильме есть все составляющие для того, чтобы стать блокбастером: “Летнее настроение, красивая картинка и, что самое главное, смешной юмор”.

Через два месяца после премьеры фильм стал предметом критического разбора известного киноблогера Евгения BadComedian’а. Обзор картины собрал у него на канале более 6 миллионов просмотров. Это по меньшей мере в пять раз больше, чем было зрителей у самого фильма.

Школьная любовь трех замечательных пар заканчивается тремя прекрасными свадьбами и сумасшедшим свадебным путешествием на экзотическую и горячую Кубу. Но первый же день долгожданного медового месяца окончился гигантской ссорой, переходящей в вечную войну мужчин против женщин. А на войне, как и в любви, правил нет! Пираньи в бассейн? Запросто! Пожар в номере? Не вопрос! Флирт на глазах у любимого мужа? Однозначно, да! И все это, конечно же, во имя любви!

Женщины против мужчин - трейлер
Женщины против мужчин  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 10 сентября 2021
Премьера в мире 1 апреля 2015
Дата выхода
1 апреля 2015 Россия КароПрокат 18+
2 апреля 2015 Беларусь
2 апреля 2015 Казахстан
9 апреля 2015 США
2 апреля 2015 Украина
Бюджет 50 000 000 RUR
Сборы в мире $3 010 475
Производство Enjoy Movies, Island Film
Другие названия
Zhenshchiny protiv muzhchin, Women VS Men, Guerra dos Sexos, Moterys prieš vyrus, Naised meeste vastu, Sievietes pret vīriešiem, Женщины против мужчин, Жінки проти чоловіків
Режиссер
Таир Мамедов
Таир Мамедов
В ролях
Александр Головин
Александр Головин
Денис Косяков
Денис Косяков
Роман Юнусов
Роман Юнусов
Мария Кравченко
Мария Кравченко
Настасья Самбурская
Настасья Самбурская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

3.2
Оцените 28 голосов
2.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3737 В жанре «комедия»  1053 В фильмах России  683
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Женщины против мужчин

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
M 15 октября 2015, 00:21
Ушли через 15 мин просмотра.

Пошлость и примитивизм.

А зал ржал, да.

Вот современный уровень развития общества.

правило Парето никто не отменял,… Читать дальше…
Паренек 16 октября 2015, 22:10
на самом деле, пока это лучшая отечественная комедия за последнее время. Минимум пошлости и алко шуток. Не знаю почему такой низкий рейтинг, я поставил 10 ку.
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