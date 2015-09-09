Бегущий в лабиринте: Испытание огнем, 2015

После лабиринта Томас и его друзья наконец-то оказываются в безопасности, но, как выясняется, ненадолго. Члены организации П.О.Р.О.К. доставляют их на базу, где находятся выжившие в других лабиринтах, но похоже, что все подростки нужны им для каких то неизвестных экспериментов. Пытаясь избавиться от контроля со стороны фанатиков П.О.Р.О.К.А. друзья сбегают с базы, но попадают в Жаровню — раскаленную пустыню, кишащую агрессивными жертвами неизлечимого вируса.
В продолжении эпической саги «Бегущий в лабиринте» Томаса и других глэйдеров ждет новое испытание: раскрыть тайну могущественной организации ПОРОК. Выбравшись из лабиринта, ребята оказываются в Жаровне, пустынной местности с невообразимыми препятствиями для дальнейшего пути. Объединившись с бойцами сопротивления, глэйдеры бросают вызов превосходящим силам ПОРОКа и пытаются нарушить планы таинственной организации относительно их жизней.