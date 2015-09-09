Бегущий в лабиринте: Испытание огнем, 2015

Наша рецензия

"Лабиринт был всего лишь началом" - гласит слоган фильма. И начало, честно скажем, было так себе. Вторая работа молодого и (возможно) перспективного режиссера Уэс Болла, вернее ее трейлер, немного внушила небольшую надежду, что это все затеяли не зря (хотя в какой это вселенной бывают честные трейлеры). Ведь в мире столько стоящих постапокалиптических трилогий, а выбор пал на творение Джеймса Дэшнера - "Бегущий по Лабиринту", и этот выбор надо оправдывать. Получилось…