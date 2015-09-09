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Бегущий в лабиринте: Испытание огнем Бегущий в лабиринте: Испытание огнем
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Бегущий в лабиринте: Испытание огнем, 2015

2015 / США
7.0 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

После лабиринта Томас и его друзья наконец-то оказываются в безопасности, но, как выясняется, ненадолго. Члены организации П.О.Р.О.К. доставляют их на базу, где находятся выжившие в других лабиринтах, но похоже, что все подростки нужны им для каких то неизвестных экспериментов. Пытаясь избавиться от контроля со стороны фанатиков П.О.Р.О.К.А. друзья сбегают с базы, но попадают в Жаровню — раскаленную пустыню, кишащую агрессивными жертвами неизлечимого вируса. 

  • Изначально студия планировала создание сиквела только в том случае, если первый фильм покажет хорошие кассовые сборы, однако за две недели до премьеры первой части было решено снимать продолжение и в любом случае. 
  • Сюжет фильма, а также персонажи и многие факты сильно отличаются от книжного первоисточника. 
  • Трое актеров из фильма — Томас Сэнгстер, Эйдан Гиллен и Натали Эммануэль — снимались в сериале “Игра престолов”, но даже не были знакомы лично до съемок этого фильма. 
  • Австралийская актриса Аделаида Кейн мечтала сыграть Бренду, но не смогла получить эту роль из-за занятости в других проектах. 
  • Во время съемок длинные волосы Кайи Скоделарио развевались на ветру и сильно мешали актрисе. 
  • Несмотря на большой гонорар, Натали Эммануэль появляется лишь в последней трети фильма.  

В продолжении эпической саги «Бегущий в лабиринте» Томаса и других глэйдеров ждет новое испытание: раскрыть тайну могущественной организации ПОРОК. Выбравшись из лабиринта, ребята оказываются в Жаровне, пустынной местности с невообразимыми препятствиями для дальнейшего пути. Объединившись с бойцами сопротивления, глэйдеры бросают вызов превосходящим силам ПОРОКа и пытаются нарушить планы таинственной организации относительно их жизней.

7.0 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 17 сентября 2015
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 9 сентября 2015
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Уэс Болл
Уэс Болл
В ролях
Дилан О’Брайен
Дилан О’Брайен
Томас Сангстер
Томас Сангстер
Кая Скоделарио
Кая Скоделарио
Ки Хонг Ли
Джанкарло Эспозито
Джанкарло Эспозито
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бегущий в лабиринте: Испытание огнем 12 постеров
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Наша рецензия
"Лабиринт был всего лишь началом" - гласит слоган фильма. И начало, честно скажем, было так себе.  Вторая работа молодого и (возможно) перспективного режиссера Уэс Болла, вернее ее трейлер, немного внушила небольшую надежду, что это все затеяли не зря (хотя в какой это вселенной бывают честные трейлеры). Ведь в мире столько стоящих постапокалиптических трилогий, а выбор пал на творение Джеймса Дэшнера - "Бегущий по Лабиринту", и этот выбор надо оправдывать. Получилось…
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Виталий 9 октября 2015, 16:33
Жаль не прочёл перед просмотром сообщение от 17.09.2015 20:54:25 - сплошной плагиат. Лень перечислять все фильмы, в которых всё это уже было. Тут и… Читать дальше…
linalexandrova 9 октября 2015, 16:33
Очень неприятно читать отзывы про штампованность фильма. В романе Дэншера ведь были совсем не зомби, а обезумевшие люди. Если Болл взялся… Читать дальше…
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17 января 2018 10:57
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10 сентября 2015 00:00
Первый трейлер фильма "Бегущий в лабиринте 2: Испытание огнем" Вышел трейлер продолжения подростковой франшизы "Бегущий в лабиринте". Во второй части Томас и его друзья отправляются на поиски секретной организации, забросившей их в Лабиринт. На этот раз ребята
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