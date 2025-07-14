«Халтура уровня “Игры престолов”»: из-за позорного ляпа в «И просто так» режиссеру пришлось оправдаться — и стало только хуже

Фанаты «Секса в большом городе» не дают спин-оффу «И просто так» ни малейшего шанса стать успешным — и теперь нашли такой кринж, что сценаристам явно стоит не выходить в интернет ближайшие недели. В шестой серии третьего сезона героиня Лиза Тодд Вэксли (Николь Ари Паркер) сообщает, что ее отец внезапно умер от инсульта. Все бы ничего, если бы… он не умирал уже два сезона назад.

В первом сезоне Лиза сочувствовала Кэрри после смерти Мистера Бига и сказала Шарлотте:

«Я была такой же, когда умер мой отец в прошлом году».

Логично предположить, что отец — один и тот же человек, но нет! Во втором сезоне папа вдруг воскрес — и даже появился на экране в исполнении Билли Ди Уильямса. И вот в третьем сезоне сценаристы снова его «убили» — с пафосными похоронами и тяжелой слезливой драмой.

Зрители, конечно, не простили такой «реинкарнации»: соцсети взорвались мемами и гневными комментариями.

«Неужели ChatGPT пишет им сценарий?», «Халтура уровня финала “Игры престолов”» — язвят одни поклонники, пока другие просто просят HBO «прекратить мучить» любимую вселенную и закрыть шоу, пока оно окончательно не похоронило память об оригинале.

Оправдания от создателей тоже звучат сомнительно: якобы в первом сезоне умер отчим Лизы. Но ни в одном эпизоде на этом и намека не было — похоже, зрителям надо самим додумать детали. И адекватный финал для всей этой «поделки», видимо, тоже.

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