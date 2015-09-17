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Клетка

Kletka 18+
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О фильме

Владелец ломбарда женится на девушке, годящейся ему в дочери, чтобы продемонстрировать свое благородство и потешить тщеславие. Казалось бы, обычная бытовая история. Однако отсутствие любви не просто делает этот брак несчастным, но и становится причиной настоящей психологической тирании и войны, разворачивающейся как между супругами, так и внутри каждого из них.
Клетка - трейлер
Клетка  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 17 сентября 2015
Дата выхода
17 сентября 2015 Россия Люксор 16+
17 сентября 2015 Беларусь
17 сентября 2015 Казахстан
17 сентября 2015 Украина
Другие названия
Kletka, Klatka, Клетка
Режиссер
Элла Архангельская
В ролях
Даниил Спиваковский
Даниил Спиваковский
Михаил Горевой
Михаил Горевой
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Евгений Кулаков
Евгений Кулаков
Ирина Рахманова
Ирина Рахманова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
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Клетка
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Надежда 9 октября 2015, 16:21
Великолепный фильм! Игра актеров, режиссура, художественная постановка!

И конечно, Петербург Достоевского, который не утрачивает актуальности сегодня.

Рекомендую смотреть на большом экране.
Надежда 9 октября 2015, 16:21
Великолепный фильм! Игра актеров, режиссура, художественная постановка!

И конечно, Петербург Достоевского, который не утрачивает актуальности сегодня.

Рекомендую смотреть на большом экране.
Отзывы Написать
Трейлеры фильма Все трейлеры
Клетка - трейлер
Клетка Трейлер
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