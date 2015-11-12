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Савва. Сердце воина Савва. Сердце воина
Киноафиша Фильмы Савва. Сердце воина

Савва. Сердце воина, 2015

2015 / Россия
4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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О фильме

"Cавва. Сердце воина" - это оригинальная история о мальчике САВВЕ десяти лет, который живёт в маленькой лесной деревне. Когда-то деревню от врагов защищали благородные белые волки. Но однажды волки исчезли и на деревню напала банда свирепых Гиен. Савве удаётся сбежать в лес, где он знакомится с АНГОЙ - последним белым волком. Анга рассказывает Савве о могущественном Волшебнике, который живёт на горе и может помочь Савве освободить его деревню. Но, к сожалению, эту гору окружает огромное войско, под предводительством злобной МАМЫ ЖОЗИ - трёхголовой королевы обезьян.

Справляясь с непреодолимыми трудностями, Савва и Анга начинают свой длинный и опасный путь на гору. По пути к ним присоединяются и другие путешественники: ПУСИК - странное розовое пушистое существо; ФАФЛ - самоуверенный тип, похожий на француза, который в действительности является заколдованным полубароном и вынужден носить на плече КОРОЛЯ КОМАРОВ; принцессу болотного племени НАНТИ и других. У всех есть свои личные причины, чтобы идти к Волшебнику. По пути ксвоей цели, друзьям предстоит преодолеть множество препятствий, узнать страшные тайны и вступить в битву с войском обезьян и коварной Мамой Жози. Это красочная история о любви к близким, настоящих друзьях, взрослении и о том, что любая мечта может исполнится, если верить в неё всем своим сердцем.

4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 12 ноября 2015
Премьера онлайн 17 ноября 2016
Премьера в мире 12 ноября 2015
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Максим Фадеев
В ролях
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Григорий Лепс
Григорий Лепс
Сергей Шнуров
Сергей Шнуров
Михаил Галустян
Михаил Галустян
Все актеры и съемочная группа
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Савва. Сердце воина
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Наша рецензия
По дороге не из жёлтого кирпича Очередная попытка деятелей отечественного кинопроизводства покорить просторы мультипликации и хоть немного приблизиться к уровню таких студий, как Disney или Pixar, оказалась неудачной. Максим Фадеев решил, что «человек может сделать всё, только надо очень захотеть этого всем своим сердцем». Однако чтобы снять хороший мультфильм, даже заручившись поддержкой Фонда кино, этого оказалось недостаточно. Он совсем позабыл, что залог успеха в этом жанре…
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Илья 13 октября 2015, 00:19
И когда выходит? давно трейлер залит,а инфо об выходе тишина.✊
элизабет 15 октября 2015, 22:27
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