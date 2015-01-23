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Ведьма
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Ведьма, 2015

2015 / Россия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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О фильме

Действие картины происходит в летнем молодёжном лагере у моря. Тоня — тихая, замкнутая и доверчивая девочка становится соседкой Людки — яркой, сильной и расчетливой девицы. Они влюбляются в одного мальчика. Кажется, что у робкой Тони нет никаких шансов против сексуальной Людки, но вдруг выясняется, что Тоня обладает сверхъестественными способностями, которые не может контролировать. Нелюдимый затравленный подросток, не понимающий природу своей страшной силы. Окружающие считают её самой настоящей ведьмой, не подозревая, что на самом деле ведьма не она…

Для кого-то эти каникулы станут последними, а те, кто смогут выжить — никогда уже не станут прежними…

4.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 23 января 2015
Премьера в мире 23 января 2015
Возраст 16+
Режиссер
Дмитрий Федоров
В ролях
Мария Баева
Мария Баева
Анатолий Горячев
Анатолий Горячев
Дарья Екамасова
Дарья Екамасова
Петр Коврижных
Ольга Сырцова
Все актеры и съемочная группа
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