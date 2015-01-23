Ведьма, 2015

Действие картины происходит в летнем молодёжном лагере у моря. Тоня — тихая, замкнутая и доверчивая девочка становится соседкой Людки — яркой, сильной и расчетливой девицы. Они влюбляются в одного мальчика. Кажется, что у робкой Тони нет никаких шансов против сексуальной Людки, но вдруг выясняется, что Тоня обладает сверхъестественными способностями, которые не может контролировать. Нелюдимый затравленный подросток, не понимающий природу своей страшной силы. Окружающие считают её самой настоящей ведьмой, не подозревая, что на самом деле ведьма не она…



Для кого-то эти каникулы станут последними, а те, кто смогут выжить — никогда уже не станут прежними…