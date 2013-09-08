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Зеленый ад
The Green Inferno
Зеленый ад, 2013
2013 / США / Чили
Трейлер
7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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Жанр:
ужасы
триллер
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О фильме
Группа студентов и активистов путешествует по Амазонке, их цель — спасти вымирающее племя коренных жителей сельвы. Но авиакатастрофа рушит их планы — студенты становятся заложниками племени людоедов, которое они так защищали.
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7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2013
Премьера в России
12 ноября 2015
Премьера онлайн
16 октября 2015
Премьера в мире
8 сентября 2013
Возраст
18+
Прокатчик
Вест
Режиссер
Элай Рот
В ролях
Лоренца Иззо
Эриель Леви
Скай Феррейра
Николас Мартинез
Кирби Блисс Блэнтон
Все актеры и съемочная группа
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4 постера
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Отзывы о фильме
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leadraven
2 апреля 2015, 12:51
Независимо от качества фильма, стёб "зелёных" уже отличный.
Кир
9 октября 2015, 16:49
напоминает тематику старого фильма "АД каннибалов"...
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10
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