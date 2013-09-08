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Зеленый ад Зеленый ад
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The Green Inferno

Зеленый ад, 2013

2013 / США / Чили
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме
Группа студентов и активистов путешествует по Амазонке, их цель — спасти вымирающее племя коренных жителей сельвы. Но авиакатастрофа рушит их планы — студенты становятся заложниками племени людоедов, которое они так защищали.
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 12 ноября 2015
Премьера онлайн 16 октября 2015
Премьера в мире 8 сентября 2013
Возраст 18+
Прокатчик Вест
Режиссер
Элай Рот
Элай Рот
В ролях
Лоренца Иззо
Лоренца Иззо
Эриель Леви
Скай Феррейра
Скай Феррейра
Николас Мартинез
Кирби Блисс Блэнтон
Кирби Блисс Блэнтон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Зеленый ад 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
leadraven 2 апреля 2015, 12:51
Независимо от качества фильма, стёб "зелёных" уже отличный.
Кир 9 октября 2015, 16:49
напоминает тематику старого фильма "АД каннибалов"...
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