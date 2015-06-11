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Миньоны Миньоны
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Minions

Миньоны, 2015

2015 / США
6.9 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Мультфильм о Миньонах, помощниках Гадкого я
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Причины посмотреть Факты О фильме

Бананово-безумное приключение с юмором для разных возрастов.

На протяжении двух мультфильмов «Гадкий я» и «Гадкий я 2» наше внимание от главных персонажей постоянно уводили миньоны. До того они были забавные, необычные и мастерски создающие комические ситуации. Они были помощниками Грю во всех его делах — от уборки дома до реализации самых злодейских планов. Студия Illumination ожидаемо наградила желтых персонажей собственной анимационной картиной в виде приквела, которая в итоге стала самой кассовой у этой студии.

Сюжет полнометражного мультфильма «Миньоны» максимально прост и отвечает на 2 вопроса: откуда взялись миньоны и как они познакомились с Грю? 

Из этого мультика мы узнаем, что миньоны существуют намного дольше человека, но при этом эволюция их коснулась не особо. Их главнейшая миссия с самого начала их существования — всегда прислуживать самому сильному злодею времени. Таким образом, миньоны успели послужить даже динозаврам, Наполеону и Дракуле. 

Но не каждый злодей способен пережить помощь желтых прихвостней, поэтому миньоны частенько вновь оказываются в поисках нового хозяина. В один из таких случаев трое миньонов — Боб, Стюарт и Кевин отправляются в Нью-Йорк за приключениями и помощью главной злодейке того времени — Скарлет Оверкилл.

Режиссером вновь выступает Пьер Коффан, который не только срежиссировал все мультфильмы «Гадкий я», но и подарил свой голос каждому миньону.

Режиссер Пьер Коффен озвучил всех миньонов в этом фильме. Их было 899.

Первый анимационный фильм, созданный не студиями “Дисней” или “Пиксар”, который собрал в мировом прокате 1 миллиард долларов.

Язык, на котором говорят миньоны, представляет собой смесь нескольких языков, включая английский, испанский, немецкий, французский, итальянский, португальский, индонезийский, иврит, малайский, а также неидентифицируемую тарабарщину.

Прототипом трех главных миньонов являются три маленькие девочки из фильма «Гадкий Я»: Марго, Агнес и Эдит.

Единственный фильм с бюджетом менее 100 миллионов долларов, который смог преодолеть отметку в 1 миллиард долларов сборов по всему миру (без переиздания).

В фильме можно заметить Гаргамеля из «Смурфиков», он сидит перед миньонами на Злодей-Коне.

Первый тизер этого фильма, в котором три миньона проходят прослушивание на свои роли, был показан в финальных титрах фильма «Гадкий Я 2».

Поскольку мама режиссера Пьера Коффина — индонезийская писательница Нх. Дини, то некоторые слова миньонов взяты из индонезийского языка. В частности, можно услышать такие слова как “Терима касих” (спасибо), “Кемари” (иди сюда), “Ян Мулиа” (Ваше Высочество) и другие.

Фестиваль “Злодей-Кон” имеет много общего со знаменитым фестивалем “Комик-Коном”. В частности, помпезные презентации Скарлет Оверкилл проходит в зале «Н», который обычно используется для наиболее крупных мероприятий “Комик-Кона”.

Песня, которую миньоны поют для йети, — это композиция Дональда О'Коннора «Рассмеши их» из «Поющих под дождём».

Скарлет Оверкилл — первая роль антагониста в карьере Сандры Буллок.

В лаборатории Скарлетт точно такой же ковер, как и в отеле “Оверлук” в фильме “Сияние”.

В первом трейлере к фильму миньон подбирает банан из-под камня и говорит: «C'est Banana, Miam Miam!». С французского это переводится так: «Это банан, ням-ням!».

В конце фильма Стюарт играет гитарное соло из трека “Извержение” группы “Ван Хален”. При этом действие фильма происходит в 1968 году, а “Извержение” вышло в 1978 году.

Во время сцены сказки на ночь на фоне звучит симфоническая сказка “Петя и волк» Сергея Прокофьева.

Профессор Флакс назван в честь конденсатора потока из трилогии «Назад в будущее», который позволял путешествия во времени.

В коллекции сокровищ можно заметить подписанную гитару Джими Хендрикса.

На премьеру фильма Сандра Буллок надела желтые туфли, стилизованные под миньонов.

Миньоны живут на планете на пару миллионов лет дольше нас. У них одна навязчивая идея — служить самой Гадкой личности из имеющихся в наличии. Динозавры, фараоны, Дракула, Наполеон — все они оказались недолговечны. И тогда миньоны рванули в Нью-Йорк. Их ждут деньги, власть, роковая суперзлодейка Скарлет Оверкилл и, конечно же, вкуснейшая «банана»! Во всяком случае, так им кажется.

6.9 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2015
Премьера в России 8 июля 2015
Премьера онлайн 17 апреля 2021
Премьера в мире 11 июня 2015
Возраст 6+
Прокатчик UPI
Режиссер
Кайл Балда
В ролях
Стив Карелл
Стив Карелл
Сандра Буллок
Сандра Буллок
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Кэти Миксон
Кэти Миксон
Все актеры и съемочная группа
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Миньоны
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Ника 10 октября 2015, 18:31
Разочарование по-полной. Повторюсь и не скажу ничего нового, но, да, в трейлере единственные смешные моменты. Зал молчал весь сеанс, не смеялся… Читать дальше…
Дмитрий 11 октября 2015, 23:29
Только вышел из зала. Это первый в моей жизни комедийный мультфильм, когда не смеялись ни взрослые, ни дети. Нудятина. И чушь. Всё самое смешное, как… Читать дальше…
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