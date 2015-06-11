Миньоны, 2015

Бананово-безумное приключение с юмором для разных возрастов.
На протяжении двух мультфильмов «Гадкий я» и «Гадкий я 2» наше внимание от главных персонажей постоянно уводили миньоны. До того они были забавные, необычные и мастерски создающие комические ситуации. Они были помощниками Грю во всех его делах — от уборки дома до реализации самых злодейских планов. Студия Illumination ожидаемо наградила желтых персонажей собственной анимационной картиной в виде приквела, которая в итоге стала самой кассовой у этой студии.
Сюжет полнометражного мультфильма «Миньоны» максимально прост и отвечает на 2 вопроса: откуда взялись миньоны и как они познакомились с Грю?
Из этого мультика мы узнаем, что миньоны существуют намного дольше человека, но при этом эволюция их коснулась не особо. Их главнейшая миссия с самого начала их существования — всегда прислуживать самому сильному злодею времени. Таким образом, миньоны успели послужить даже динозаврам, Наполеону и Дракуле.
Но не каждый злодей способен пережить помощь желтых прихвостней, поэтому миньоны частенько вновь оказываются в поисках нового хозяина. В один из таких случаев трое миньонов — Боб, Стюарт и Кевин отправляются в Нью-Йорк за приключениями и помощью главной злодейке того времени — Скарлет Оверкилл.
Режиссером вновь выступает Пьер Коффан, который не только срежиссировал все мультфильмы «Гадкий я», но и подарил свой голос каждому миньону.
Режиссер Пьер Коффен озвучил всех миньонов в этом фильме. Их было 899.
Первый анимационный фильм, созданный не студиями “Дисней” или “Пиксар”, который собрал в мировом прокате 1 миллиард долларов.
Язык, на котором говорят миньоны, представляет собой смесь нескольких языков, включая английский, испанский, немецкий, французский, итальянский, португальский, индонезийский, иврит, малайский, а также неидентифицируемую тарабарщину.
Прототипом трех главных миньонов являются три маленькие девочки из фильма «Гадкий Я»: Марго, Агнес и Эдит.
Единственный фильм с бюджетом менее 100 миллионов долларов, который смог преодолеть отметку в 1 миллиард долларов сборов по всему миру (без переиздания).
В фильме можно заметить Гаргамеля из «Смурфиков», он сидит перед миньонами на Злодей-Коне.
Первый тизер этого фильма, в котором три миньона проходят прослушивание на свои роли, был показан в финальных титрах фильма «Гадкий Я 2».
Поскольку мама режиссера Пьера Коффина — индонезийская писательница Нх. Дини, то некоторые слова миньонов взяты из индонезийского языка. В частности, можно услышать такие слова как “Терима касих” (спасибо), “Кемари” (иди сюда), “Ян Мулиа” (Ваше Высочество) и другие.
Фестиваль “Злодей-Кон” имеет много общего со знаменитым фестивалем “Комик-Коном”. В частности, помпезные презентации Скарлет Оверкилл проходит в зале «Н», который обычно используется для наиболее крупных мероприятий “Комик-Кона”.
Песня, которую миньоны поют для йети, — это композиция Дональда О'Коннора «Рассмеши их» из «Поющих под дождём».
Скарлет Оверкилл — первая роль антагониста в карьере Сандры Буллок.
В лаборатории Скарлетт точно такой же ковер, как и в отеле “Оверлук” в фильме “Сияние”.
В первом трейлере к фильму миньон подбирает банан из-под камня и говорит: «C'est Banana, Miam Miam!». С французского это переводится так: «Это банан, ням-ням!».
В конце фильма Стюарт играет гитарное соло из трека “Извержение” группы “Ван Хален”. При этом действие фильма происходит в 1968 году, а “Извержение” вышло в 1978 году.
Во время сцены сказки на ночь на фоне звучит симфоническая сказка “Петя и волк» Сергея Прокофьева.
Профессор Флакс назван в честь конденсатора потока из трилогии «Назад в будущее», который позволял путешествия во времени.
В коллекции сокровищ можно заметить подписанную гитару Джими Хендрикса.
На премьеру фильма Сандра Буллок надела желтые туфли, стилизованные под миньонов.
Миньоны живут на планете на пару миллионов лет дольше нас. У них одна навязчивая идея — служить самой Гадкой личности из имеющихся в наличии. Динозавры, фараоны, Дракула, Наполеон — все они оказались недолговечны. И тогда миньоны рванули в Нью-Йорк. Их ждут деньги, власть, роковая суперзлодейка Скарлет Оверкилл и, конечно же, вкуснейшая «банана»! Во всяком случае, так им кажется.