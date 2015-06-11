Миньоны, 2015

Бананово-безумное приключение с юмором для разных возрастов.

На протяжении двух мультфильмов «Гадкий я» и «Гадкий я 2» наше внимание от главных персонажей постоянно уводили миньоны. До того они были забавные, необычные и мастерски создающие комические ситуации. Они были помощниками Грю во всех его делах — от уборки дома до реализации самых злодейских планов. Студия Illumination ожидаемо наградила желтых персонажей собственной анимационной картиной в виде приквела, которая в итоге стала самой кассовой у этой студии.

Сюжет полнометражного мультфильма «Миньоны» максимально прост и отвечает на 2 вопроса: откуда взялись миньоны и как они познакомились с Грю?

Из этого мультика мы узнаем, что миньоны существуют намного дольше человека, но при этом эволюция их коснулась не особо. Их главнейшая миссия с самого начала их существования — всегда прислуживать самому сильному злодею времени. Таким образом, миньоны успели послужить даже динозаврам, Наполеону и Дракуле.

Но не каждый злодей способен пережить помощь желтых прихвостней, поэтому миньоны частенько вновь оказываются в поисках нового хозяина. В один из таких случаев трое миньонов — Боб, Стюарт и Кевин отправляются в Нью-Йорк за приключениями и помощью главной злодейке того времени — Скарлет Оверкилл.

Режиссером вновь выступает Пьер Коффан, который не только срежиссировал все мультфильмы «Гадкий я», но и подарил свой голос каждому миньону.