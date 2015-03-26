Призрак, 2015

Еще вчера Юрий Гордеев — амбициозный авиаконструктор и любимец женщин — был в шаге от своего триумфа. Его самолет Ю-1 должен был стать настоящим прорывом в отечественной авиации. Но сегодня его никто не видит и не слышит, и конкурент по бизнесу беспрепятственно закрывает его компанию. Все потому, что Юра разбился в автокатастрофе и стал призраком. Семиклассник Ваня Кузнецов был пустым местом всегда. Жертва гиперопеки матери, объект насмешек одноклассников, он боится даже заговорить с девочкой, в которую давно влюблен. У Юры есть неделя, чтобы закончить дело своей жизни и поднять самолет в воздух. Ваня — единственный, кто его видит и может ему помочь.