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Призрак Призрак
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Призрак, 2015

2015 / Россия
6.8 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 6.5
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Главный герой фильма, авиаконструктор Юрий Гордеев, работает над презентацией своего нового творения, инновационного самолета ЮГ-1. Однако за несколько дней до мероприятия Юрий погибает в автокатастрофе и превращается в призрака. Никто из живых людей его не замечает – кроме школьница Вани Кузнецова. Закомплексованный  и страдающий от гиперопеки матери, Ваня оказывается единственным шансом Юрия выиграть правительственный тендер и запустить самолет в небо. С трудом найдя общий язык и договорившись, мальчик и призрак отправляются в авиасалон… 

  • Фильмография юного актера Семена Трескунова, исполнившего роль Вани, к началу съемок насчитывала 26 фильмов и сериалов, в том числе главные и эпизодические роли. На площадке члены съемочной группы шутили, что скоро мальчик догонит по популярности своего старшего партнера, звездного Федора Бондарчука. 
  • В фильме широко используется компьютерная графика: создатели хотели, чтобы каждый кадр фильма выглядел максимально убедительно и реалистично. Основная нагрузка пала на изображение призрачной фигуры персонажа Бондарчука, а также на созданный им самолет, футуристический вид которого не смогли реализовать даже с помощью современнейших высокотехнологичных декораций. 

Еще вчера Юрий Гордеев — амбициозный авиаконструктор и любимец женщин — был в шаге от своего триумфа. Его самолет Ю-1 должен был стать настоящим прорывом в отечественной авиации. Но сегодня его никто не видит и не слышит, и конкурент по бизнесу беспрепятственно закрывает его компанию. Все потому, что Юра разбился в автокатастрофе и стал призраком. Семиклассник Ваня Кузнецов был пустым местом всегда. Жертва гиперопеки матери, объект насмешек одноклассников, он боится даже заговорить с девочкой, в которую давно влюблен. У Юры есть неделя, чтобы закончить дело своей жизни и поднять самолет в воздух. Ваня — единственный, кто его видит и может ему помочь.

6.8 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 26 марта 2015
Премьера в мире 26 марта 2015
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Александр Войтинский
Александр Войтинский
В ролях
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Семен Трескунов
Семен Трескунов
Ян Цапник
Ян Цапник
Анна Антонова
Анна Антонова
Ани Петросян
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Призрак 1 постер
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Призрак
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
omegarhythms 1 июля 2019, 19:40
Хороший фильм на один вечер
Порой хочется посмотреть лёгкий, интересный фильм. В этот раз мой выбор пал на фильм "Призрак" 2015г.
Сюжет… Читать дальше…
Лилу 13 октября 2015, 00:25
Отличный фильм. Всем советую. Фильм о подростках, о первой любви, о преодолении комплексов, становлении характера, о том, что каждый может проявить… Читать дальше…
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