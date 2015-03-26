Призрак, 2015

Главный герой фильма, авиаконструктор Юрий Гордеев, работает над презентацией своего нового творения, инновационного самолета ЮГ-1. Однако за несколько дней до мероприятия Юрий погибает в автокатастрофе и превращается в призрака. Никто из живых людей его не замечает – кроме школьница Вани Кузнецова. Закомплексованный и страдающий от гиперопеки матери, Ваня оказывается единственным шансом Юрия выиграть правительственный тендер и запустить самолет в небо. С трудом найдя общий язык и договорившись, мальчик и призрак отправляются в авиасалон…
Еще вчера Юрий Гордеев — амбициозный авиаконструктор и любимец женщин — был в шаге от своего триумфа. Его самолет Ю-1 должен был стать настоящим прорывом в отечественной авиации. Но сегодня его никто не видит и не слышит, и конкурент по бизнесу беспрепятственно закрывает его компанию. Все потому, что Юра разбился в автокатастрофе и стал призраком. Семиклассник Ваня Кузнецов был пустым местом всегда. Жертва гиперопеки матери, объект насмешек одноклассников, он боится даже заговорить с девочкой, в которую давно влюблен. У Юры есть неделя, чтобы закончить дело своей жизни и поднять самолет в воздух. Ваня — единственный, кто его видит и может ему помочь.
Порой хочется посмотреть лёгкий, интересный фильм. В этот раз мой выбор пал на фильм "Призрак" 2015г.
Сюжет… Читать дальше…