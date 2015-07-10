Вне/себя, 2015

В будущем люди смогут жить вечно, пересадив свое сознание в молодое тело, созданное с помощью генной инженерии. Но, разумеется, такая процедура будет стоить немалых средств. Больной раком миллионер решается на пересадку, и, инсценировав собственную гибель, обретает новое тело. Операция проходит успешно, однако вскоре богач узнает неприглядную правду о происхождении своей новообретенной оболочки. Мужчина был бы рад рассказать миру правду об организации, занимающейся пересадкой, однако этот шаг может грозить герою немалой опасностью…
В будущем становится возможным победить смерть с помощью имплантирования своего сознания в молодое тело, созданное методом генной инженерии. Операция эта дорогостоящая и проводится подпольно, а поэтому доступна лишь ограниченному кругу лиц. Умирающий пожилой бизнесмен решается на эту операцию и получает возможность прожить еще одну жизнь. Однако, когда ему приоткрывается тайна происхождения своего нового тела, за ним начинает охоту секретная организация, которая не остановится ни перед чем, чтобы защитить свои интересы.