Вне/себя, 2015

Наша рецензия

Помню, в далеком школьном детстве меня как-то угораздило посмотреть фильм «Клетка» с Дженнифер Лопес в главной роли. Это там, где кудрявый психолог бегал по подсознанию серийного убийцы, пытаясь выяснить у оного, куда он очередную жертву запрятал. То было мое первое знакомство с творцом по имени Тарсем Сингх, которое можно было охарактеризовать тремя словами - полный вынос мозга. Вторым оказалось «Запределье», где, как вы видите, само название говорит за себя. Что же приготовил для нас любитель…