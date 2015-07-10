Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вне/себя Вне/себя
Киноафиша Фильмы Вне/себя
Self/less

Вне/себя, 2015

2015 / США
7.6 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В будущем люди смогут жить вечно, пересадив свое сознание в молодое тело, созданное с помощью генной инженерии. Но, разумеется, такая процедура будет стоить немалых средств. Больной раком миллионер решается на пересадку, и, инсценировав собственную гибель, обретает новое тело. Операция проходит успешно, однако вскоре богач узнает неприглядную правду о происхождении своей новообретенной оболочки. Мужчина был бы рад рассказать миру правду об организации, занимающейся пересадкой, однако этот шаг может грозить герою немалой опасностью…

  • Съемки фильма проходили в доме, который когда-то принадлежал Николасу Кейджу. Также в стенах этого особняка, расположенного в Новом Орлеане, частично был снят фильм “Интервью с вампиром” 1994 года.
  • Прототипом машин, с помощью которых сознание людей переносится из одного тела в другое, послужило оборудование для компьютерной томографии. 
  • Мэттью Гуд (профессор Олбрайт) и Мишель Докери (Клэр Хэйл) ранее уже работали на одной съемочной площадке - в сериале “Аббатство Даунтон” они исполнили роль супружеской пары. 
  • Виктор Гарбер играет персонажа по имени Мартин О’Нил. Это уже второй герой в фильмографии актера, который носит такое имя - в фильмах “Флэш” (2014) и “Легенды завтрашнего дня” (2016) Виктор исполняет роль Мартина Штейна.

В будущем становится возможным победить смерть с помощью имплантирования своего сознания в молодое тело, созданное методом генной инженерии. Операция эта дорогостоящая и проводится подпольно, а поэтому доступна лишь ограниченному кругу лиц. Умирающий пожилой бизнесмен решается на эту операцию и получает возможность прожить еще одну жизнь. Однако, когда ему приоткрывается тайна происхождения своего нового тела, за ним начинает охоту секретная организация, которая не остановится ни перед чем, чтобы защитить свои интересы.

7.6 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 30 июля 2015
Премьера в мире 10 июля 2015
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Тарсем Сингх
Тарсем Сингх
В ролях
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Мэттью Гуд
Мэттью Гуд
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Мишель Докери
Мишель Докери
Натали Мартинес
Натали Мартинес
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
24 часа на жизнь
24 часа на жизнь (2017)
7
Фильм находится в подборках
Фильмы для мальчишника Фильмы для мальчишника
Фильмы про шпионов Фильмы про шпионов
Постер фильма Вне/себя 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Вне/себя смотреть онлайн

Вне/себя
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

24 часа на жизнь
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Помню, в далеком школьном детстве меня как-то угораздило посмотреть фильм «Клетка» с Дженнифер Лопес в главной роли. Это там, где кудрявый психолог бегал по подсознанию серийного убийцы, пытаясь выяснить у оного, куда он очередную жертву запрятал. То было мое первое знакомство с творцом по имени Тарсем Сингх, которое можно было охарактеризовать тремя словами - полный вынос мозга. Вторым оказалось «Запределье», где, как вы видите, само название говорит за себя. Что же приготовил для нас любитель…
Читать
Очевидец 10 октября 2015, 16:23
Вначале фильм сильно напоминает "Знакомьтесь, Джо Блэк". Но здесь авторы попробовали другое продолжение, где происходит переселение старика в… Читать дальше…
Лена 10 октября 2015, 16:18
Хороший фильм, очередная попытка поразмышлять на тему вечной жизни,всего в меру-беготни с драками и угоном автомобилей,и любофф,и загадок с… Читать дальше…
Отзывы Написать
41 голос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Вне/себя
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Related video
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Приложение киноафиши