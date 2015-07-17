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Иррациональный человек Иррациональный человек
Киноафиша Фильмы Иррациональный человек
Irrational Man

Иррациональный человек, 2015

2015 / США
6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

- Хоакин Феникс, сыгравший в фильме «Иррациональный человек» профессора Эйба, впервые снимается у режиссера Вуди Аллена

- Эмма Стоун, получившая в фильме «Иррациональный человек» роль Джилл, работает с Вуди Алленом уже второй проект подряд

- Софи фон Хэйзельберг за последние двадцать пять лет впервые появилась на экране в фильме «Иррациональный человек» в роли Априлл

- Съемки фильма «Иррациональный человек» в основном проходили в Ньюпорте и Провиденсе над Род Айленде. Некоторые сцены были отсняты в Университете Брауна

- Показ фильма «Иррациональный человек» впервые состоялся на внеконкурсной программе Каннского фестиваля в мае 2015 года

- В фильме «Иррациональный человек» Эмма Стоун сыграла героиню по имени Джилл. В картине Вуди Аллена «Манхеттен» от 1979 года героиня Мэрил Стрип носила такое же имя

- В номинации на лучшую женскую роль второго плана в 2015 году Эмма Стоун и Мэрил Стрип были конкурентками. Оценивались их работы в фильмах «Чем дальше в лес» и «Бёрдмен»

- Хоакин Феникс, сыгравший в фильме «Иррациональный человек» профессора Эйба, впервые снимается у режиссера Вуди Аллена

- Эмма Стоун, получившая в фильме «Иррациональный человек» роль Джилл, работает с Вуди Алленом уже второй проект подряд

- Софи фон Хэйзельберг за последние двадцать пять лет впервые появилась на экране в фильме «Иррациональный человек» в роли Априлл

- Съемки фильма «Иррациональный человек» в основном проходили в Ньюпорте и Провиденсе над Род Айленде. Некоторые сцены были отсняты в Университете Брауна

- Показ фильма «Иррациональный человек» впервые состоялся на внеконкурсной программе Каннского фестиваля в мае 2015 года

- В фильме «Иррациональный человек» Эмма Стоун сыграла героиню по имени Джилл. В картине Вуди Аллена «Манхеттен» от 1979 года героиня Мэрил Стрип носила такое же имя

- В номинации на лучшую женскую роль второго плана в 2015 году Эмма Стоун и Мэрил Стрип были конкурентками. Оценивались их работы в фильмах «Чем дальше в лес» и «Бёрдмен»

Профессор философии, пребывающий в экзистенциональном кризисе, пускает свою жизнь в новое русло, закрутив роман со своей студенткой.
6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 13 августа 2015
Премьера в мире 17 июля 2015
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Вуди Аллен
Вуди Аллен
В ролях
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Паркер Поузи
Паркер Поузи
Джейми Блэкли
Итэн Филлипс
Итэн Филлипс
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Александр 9 октября 2015, 16:49
Великий режиссер и просто бездарная картина, шедевр американских рассуждения а-ля Достоевский!! Просто бред.....
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Официальный трейлер «Иррационального человека» Вуди Аллена появился в сети В сети появился новый официальный трейлер фильма «Иррациональный человек» от режиссера Вуди Аллена, главные роли в котором исполнили Эмма Стоун и Хоакин Феникс. В основе сюжета фильма – роман
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30 апреля 2015 00:00
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