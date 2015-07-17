Иррациональный человек, 2015

- Хоакин Феникс, сыгравший в фильме «Иррациональный человек» профессора Эйба, впервые снимается у режиссера Вуди Аллена

- Эмма Стоун, получившая в фильме «Иррациональный человек» роль Джилл, работает с Вуди Алленом уже второй проект подряд

- Софи фон Хэйзельберг за последние двадцать пять лет впервые появилась на экране в фильме «Иррациональный человек» в роли Априлл

- Съемки фильма «Иррациональный человек» в основном проходили в Ньюпорте и Провиденсе над Род Айленде. Некоторые сцены были отсняты в Университете Брауна

- Показ фильма «Иррациональный человек» впервые состоялся на внеконкурсной программе Каннского фестиваля в мае 2015 года

- В фильме «Иррациональный человек» Эмма Стоун сыграла героиню по имени Джилл. В картине Вуди Аллена «Манхеттен» от 1979 года героиня Мэрил Стрип носила такое же имя

- В номинации на лучшую женскую роль второго плана в 2015 году Эмма Стоун и Мэрил Стрип были конкурентками. Оценивались их работы в фильмах «Чем дальше в лес» и «Бёрдмен»