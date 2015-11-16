Герои фильма - пары разного возраста и одинокий пожилой человек. Все они ищут любовь, которую им так не хватает в повседневной жизни. Все они живут в маленьком городе, и их жизни часто переплетаются так, что они сами даже не подозревают об этом. Мы путешествуем от одного героя к другому и наблюдаем за их жизнью. В течение трех дней, историй основных и вспомогательных героев достигает логического конца, что в свою очередь является новым началом для их жизней.