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Дорога без конца
Дорога без конца
Doroga bez kontsa
18+
Напомним о выходе в прокат
мелодрама
О фильме
Современная история, которая разворачивается в российской провинции. Пока пассажиры следуют по маршруту, знакомятся, ссорятся и мирятся. Они еще не знают о приближении часа Х и о том, что для кого-то эта дорога останется без конца…
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Дорога без конца
трейлер
трейлер
Страна
Россия
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
2014
Премьера в мире
16 апреля 2015
Дата выхода
16 апреля 2015
Россия
Мастер Синема
16+
16 апреля 2015
Беларусь
16 апреля 2015
Казахстан
14 июля 2015
США
16 апреля 2015
Украина
Производство
Genre Studios
Другие названия
Doroga bez kontsa, Дорога без конца
Режиссер
Владимир Толкачиков
В ролях
Вера Алентова
Владимир Зайцев
Николай Захаров
Сергей Рудзевич
Алла Сергийко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
5.9
Оцените
10
голосов
5.8
IMDb
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Отзывы о фильме
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alex
15 октября 2015, 00:21
Фильм ну очень слабый,не советую.
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Дорога без конца
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