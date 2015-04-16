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Киноафиша Фильмы Дорога без конца

Дорога без конца

Doroga bez kontsa 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Современная история, которая разворачивается в российской провинции. Пока пассажиры следуют по маршруту, знакомятся, ссорятся и мирятся. Они еще не знают о приближении часа Х и о том, что для кого-то эта дорога останется без конца…
Дорога без конца - трейлер
Дорога без конца  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 16 апреля 2015
Дата выхода
16 апреля 2015 Россия Мастер Синема 16+
16 апреля 2015 Беларусь
16 апреля 2015 Казахстан
14 июля 2015 США
16 апреля 2015 Украина
Производство Genre Studios
Другие названия
Doroga bez kontsa, Дорога без конца
Режиссер
Владимир Толкачиков
В ролях
Вера Алентова
Вера Алентова
Владимир Зайцев
Владимир Зайцев
Николай Захаров
Сергей Рудзевич
Сергей Рудзевич
Алла Сергийко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
alex 15 октября 2015, 00:21
Фильм ну очень слабый,не советую.
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Дорога без конца - трейлер
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