Другая жизнь, 2015

Айсен и Светлана, молодая семейная пара, уже несколько лет живут в Якутске. Света работает в сфере туризма, а ее муж ведет свой бизнес. Несмотря на то, что дела у супругов идут неплохо, они не перестают мечтать о чем-то большем. Однажды им подворачивается шанс получить грин-карту - став победителями лотереи, Света и Айсен отправляются жить и работать в Соединенные Штаты. В небольшом городке, где поселились герои, вариантов работы не так много. Светлана становится менеджером в одной из местных фирм, Айсену приходится довольствоваться должностью рабочего в магазине. Со временем карьера Светы начинает идти в гору, в то время как Айсен не может найти достойное место. В отношениях мужа и жены нарастает напряжение…