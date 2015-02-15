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Атын олох

Другая жизнь, 2015

2015 / Россия
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Айсен и Светлана, молодая семейная пара, уже несколько лет живут в Якутске. Света работает в сфере туризма, а ее муж ведет свой бизнес. Несмотря на то, что дела у супругов идут неплохо, они не перестают мечтать о чем-то большем. Однажды им подворачивается шанс получить грин-карту - став победителями лотереи, Света и Айсен отправляются жить и работать в Соединенные Штаты. В небольшом городке, где поселились герои, вариантов работы не так много. Светлана становится менеджером в одной из местных фирм, Айсену приходится довольствоваться должностью рабочего в магазине. Со временем карьера Светы начинает идти в гору, в то время как Айсен не может найти достойное место. В отношениях мужа и жены нарастает напряжение…

  • Степан Бурнашев выступил не только режиссером, но и сценаристом и продюсером фильма. 
  • Создатель фильма Степан Бурнашев уже не в первый раз сотрудничает с исполнителем главной мужской роли Георгием Бессоновым: ранее они вместе работали на съемочной площадке фильмов “Кута” (2013) и “Беглый” (2014). 
  • У себя на родине актер Георгий Бессонов известен как “якутский Марк Уолберг”. 
  • Фильм стал участником конкурса игровых фильмов IX Чебоксарского международного фестиваля.

Это фильм о любви к себе, к супругу и родине, о сложностях гендерного доминирования в современном обществе, о поиске себя и лучшей жизни, и осознания того, что среда определяет человека, но человек сам вправе выбирать эту среду.

На якутском языке с русскими субтитрами.

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Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 15 февраля 2015
Премьера в мире 15 февраля 2015
Возраст 12+
Режиссер
Степан Бурнашев
В ролях
Георгий Бессонов
Анна Петрова-Маке
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Другая жизнь
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