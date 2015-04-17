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Постер фильма Луговая страна
5.8
Луговая страна - Трейлер
Киноафиша Фильмы Луговая страна
5.8

Луговая страна

, 2015
Meadowland
США / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Луговая страна
5.8
Луговая страна - Трейлер
Луговая страна  Трейлер

О фильме

Супруги Сара и Фил сталкиваются с бедой: бесследно исчезает их сын. Фил, полицейский из Нью-Йорка, пытается заглушить горе привычными методами с обычными в таких случаях последствиями, а Сара справляется с этим другим способом: она начинает сама искать на свою голову не просто неприятности, а самые настоящие опасности.

В ролях

Оливия Уайлд
Оливия Уайлд
Sarah
Джуно Темпл
Джуно Темпл
Джованни Рибизи
Джованни Рибизи
Tim
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс
Shannon
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
Pete
Люк Уилсон
Люк Уилсон
Phil
Тай Симпкинс
Тай Симпкинс
Adam
Кевин Корригэн
Joe
Мерритт Уивер
Мерритт Уивер
Kelly
Скотт Мескади
Скотт Мескади
Jason
Скипп Саддат
Скипп Саддат
Ted
Режиссер Рид Морано
Сценарист Chris Rossi
Композитор Adam Taylor
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 7 октября 2016
Премьера в мире 17 апреля 2015
Дата выхода
17 апреля 2015 Россия 16+
17 апреля 2015 Казахстан
17 апреля 2015 Украина
MPAA R
Производство BRON Studios, Itaca Films
Другие названия
Meadowland, Dans la brume du soir, Sem Volta, Dentro del dolor, Güneşi Kaybetmek, Kaunil aasal, Lehull az éj, Meadowland - Scomparso, Луговая страна, ミッシング・サン

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 11 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Луговая страна - Трейлер
Луговая страна Трейлер
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Цитаты

Adam Я знаю, кто ты. Ты учитель в Эссекском округе, да? Я знаю, знаю, потому что видел тебя. Мой сын там учится. Сегодня не преподаёшь, да?
Sarah Нет.
Adam Что, перемена? Моего сына зовут Адам. У него "особые потребности". Узнал бы, если бы увидел.
Sarah Тут много детей.
Adam Знаешь, о чём эта песня?
Sarah О горящем озере?
Adam Вау, ты действительно учитель.
Sarah Ты в обычную школу сына отдаёшь?
Adam Да, пока его не отчислят.
Sarah Не отдаёшь в спецшколу или что-то такое?
Adam Нет, он... Он приёмный, да? И служба говорит, что не знала о его состоянии. Мы думали, что получаем...
Sarah ...обычного ребёнка?
Adam Да-да, я — козёл, окей? Но это же бремя.
Sarah Вас не отпускают просто так его бросить?
Adam Рад, что ты не мой учитель.
Sarah А тебе стоило бы быть.
Adam Знаешь, он хороший мальчик, но если ты ждёшь «Человека дождя», гения математики или классического пианиста — не дождёшься.
Sarah Я слышала, такие дети часто одарённые. Нужно просто понять, в чём именно.
Adam Он одарён в том, чтобы пялиться в этот чёртов телевизор целый день. Я тоже. А у тебя какой талант? В чём ты хороша?
Sarah Ну, я...
Sarah [Сара и Джо начинают заниматься сексом в гостиничном номере, Сара едет на Джо ещё жёстче] Чёрт! Ещё! Жёстче! О да! Так! Так! Да!
Sarah [после того, как Джо кончил на лицо Саре, она начинает одеваться] Уже три часа?
Adam Нет.
Sarah Мне нужно забрать Адама. И я ставлю тебе «хорошо с плюсом».
Adam Ну, рад, что ты не мой учитель.

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