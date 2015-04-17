Adam Я знаю, кто ты. Ты учитель в Эссекском округе, да? Я знаю, знаю, потому что видел тебя. Мой сын там учится. Сегодня не преподаёшь, да?

Sarah Нет.

Adam Что, перемена? Моего сына зовут Адам. У него "особые потребности". Узнал бы, если бы увидел.

Sarah Тут много детей.

Adam Знаешь, о чём эта песня?

Sarah О горящем озере?

Adam Вау, ты действительно учитель.

Sarah Ты в обычную школу сына отдаёшь?

Adam Да, пока его не отчислят.

Sarah Не отдаёшь в спецшколу или что-то такое?

Adam Нет, он... Он приёмный, да? И служба говорит, что не знала о его состоянии. Мы думали, что получаем...

Sarah ...обычного ребёнка?

Adam Да-да, я — козёл, окей? Но это же бремя.

Sarah Вас не отпускают просто так его бросить?

Adam Рад, что ты не мой учитель.

Sarah А тебе стоило бы быть.

Adam Знаешь, он хороший мальчик, но если ты ждёшь «Человека дождя», гения математики или классического пианиста — не дождёшься.

Sarah Я слышала, такие дети часто одарённые. Нужно просто понять, в чём именно.

Adam Он одарён в том, чтобы пялиться в этот чёртов телевизор целый день. Я тоже. А у тебя какой талант? В чём ты хороша?

Sarah Ну, я...

Sarah [Сара и Джо начинают заниматься сексом в гостиничном номере, Сара едет на Джо ещё жёстче] Чёрт! Ещё! Жёстче! О да! Так! Так! Да!

Sarah [после того, как Джо кончил на лицо Саре, она начинает одеваться] Уже три часа?

Adam Нет.

Sarah Мне нужно забрать Адама. И я ставлю тебе «хорошо с плюсом».