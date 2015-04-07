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В тени вечной красоты
Киноафиша Фильмы В тени вечной красоты
Behind the Beautiful Forevers

В тени вечной красоты, 2014

2014 / Великобритания
8.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Причины посмотреть О фильме
Пьеса Дэвида Хэа по книге Кэтрин Бу

Лауреат Пулитцеровской премии Кэтрин Бу провела три года в Аннавади, записывая всё, что происходило в жизни местного населения. Дэвид Хэа превратил её книгу, получившую национальную книжную премию в разделе «Нон-фикшн», в страстную пьесу эпического масштаба.

Индия испытывает небывалый экономический подъём, но за роскошными отелями, обступившими аэропорт Мумбая, выросли стихийные трущобы, населённые людьми с собственными планами и амбициями. Зеруниса и её сын Абдул хотят сдать на переработку столько мусора, чтобы полученных денег хватило на собственный дом.
12-летний Сунил, отличающийся чахлым телосложением, мечтает съесть столько, что можно будет стать таким же большим, как местный вор Калу.
Аша вынашивает план стянуть средства правительственной субсидии, направленной на борьбу с нищетой, и стать «леди первого класса», в то время как её дочь Маню стремится стать первой девушкой-выпускницей, вышедшей из трущоб.

Но их планам и афёрам не суждено сбыться – глобальный кризис ставит под удар прибыльность обмена мусором, а кое-кто из жителей трущоб вот-вот принесет известие, которое буквально разорвёт район на части.

8.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Продолжительность 2 часа 40 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 7 апреля 2015
Премьера в мире 7 апреля 2015
Возраст 16+
Режиссер
Руфус Норрис
В ролях
Мира Сиал
Шейн Заза
Хиран Абейсекера
Ассад Заман
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма В тени вечной красоты 1 постер
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