В тени вечной красоты, 2014

Лауреат Пулитцеровской премии Кэтрин Бу провела три года в Аннавади, записывая всё, что происходило в жизни местного населения. Дэвид Хэа превратил её книгу, получившую национальную книжную премию в разделе «Нон-фикшн», в страстную пьесу эпического масштаба.

Индия испытывает небывалый экономический подъём, но за роскошными отелями, обступившими аэропорт Мумбая, выросли стихийные трущобы, населённые людьми с собственными планами и амбициями. Зеруниса и её сын Абдул хотят сдать на переработку столько мусора, чтобы полученных денег хватило на собственный дом.

12-летний Сунил, отличающийся чахлым телосложением, мечтает съесть столько, что можно будет стать таким же большим, как местный вор Калу.

Аша вынашивает план стянуть средства правительственной субсидии, направленной на борьбу с нищетой, и стать «леди первого класса», в то время как её дочь Маню стремится стать первой девушкой-выпускницей, вышедшей из трущоб.

Но их планам и афёрам не суждено сбыться – глобальный кризис ставит под удар прибыльность обмена мусором, а кое-кто из жителей трущоб вот-вот принесет известие, которое буквально разорвёт район на части.