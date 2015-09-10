Отношения Сергея, в прошлом талантливого велогонщика, а ныне простого тренера и успешной хозяйки книжной сети Елены разменяли третий десяток. В какой-то момент недовольство уставших друг от друга супругов перешло все границы, и Сергей, решив начать новую, полную свободы жизнь, ушел из дома. Но почти что сразу после того, как герой закрыл за собой дверь, он оказался втянут в череду забавных и порой абсурдных ситуаций, которые неожиданным образом сказались на его взглядах на брак.
Тренер, велогонщик в прошлом, Сергей и основательница сети книжных магазинов Елена уже двадцать лет вместе. Из неожиданно разгоревшейся супружеской ссоры возникает серьезный скандал, грозящий перерасти в развод.
Сиюминутное решение Сергея — начать все заново. Он уходит из дома и не подозревает, что жизнь может кардинально поменяться всего за несколько часов. Круговерть невероятных приключений, в которые втягивает лучший друг, и безумных ситуаций с близкими проверят на прочность крепость семейных уз Сергея и Елены.
|10 сентября 2015
|Россия
|Ленфильм
|16+
|10 сентября 2015
|Беларусь
|10 сентября 2015
|Казахстан
|10 сентября 2015
|Украина