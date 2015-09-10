Тренер, велогонщик в прошлом, Сергей и основательница сети книжных магазинов Елена уже двадцать лет вместе. Из неожиданно разгоревшейся супружеской ссоры возникает серьезный скандал, грозящий перерасти в развод.

Сиюминутное решение Сергея — начать все заново. Он уходит из дома и не подозревает, что жизнь может кардинально поменяться всего за несколько часов. Круговерть невероятных приключений, в которые втягивает лучший друг, и безумных ситуаций с близкими проверят на прочность крепость семейных уз Сергея и Елены.