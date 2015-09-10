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Развод по собственному желанию

Razvod po sobstvennomu zhelaniyu 18+
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О фильме

Отношения Сергея, в прошлом талантливого велогонщика, а ныне простого тренера и успешной хозяйки книжной сети Елены разменяли третий десяток. В какой-то момент недовольство уставших друг от друга супругов перешло все границы, и Сергей, решив начать новую, полную свободы жизнь, ушел из дома. Но почти что сразу после того, как герой закрыл за собой дверь, он оказался втянут в череду забавных и порой абсурдных ситуаций, которые неожиданным образом сказались на его взглядах на брак.

  • Картина стала полнометражным режиссерским дебютом для Ильи Северова.
  • Фильм принял участие в основном конкурсе фестиваля “Окно в Европу” в Выборге.
  • Картина содержит отсылки к классическому советскому фильму “Влюблен по собственному желанию”, который, как и “Развод…”, снимал оператор Сергей Астахов. Кроме того, обе ленты сняты на Ленфильме.
  • Главной музыкальной темой фильма стала песня Сергея Трофимова "Не покидай меня", а в клипе на эту композицию присутствует множество сцен из картины Северова.
  • Бюджет фильма составил 1 200 000 миллионов долларов.
  • Премьера ленты ознаменовала открытие культурного центра "Ленфильм", расположившегося в главном здании киностудии.
  • Натурные съемки прошли в знаковых местах центра Санкт-Петербурга.

Тренер, велогонщик в прошлом, Сергей и основательница сети книжных магазинов Елена уже двадцать лет вместе. Из неожиданно разгоревшейся супружеской ссоры возникает серьезный скандал, грозящий перерасти в развод.

Сиюминутное решение Сергея — начать все заново. Он уходит из дома и не подозревает, что жизнь может кардинально поменяться всего за несколько часов. Круговерть невероятных приключений, в которые втягивает лучший друг, и безумных ситуаций с близкими проверят на прочность крепость семейных уз Сергея и Елены.

Развод по собственному желанию - трейлер
Развод по собственному желанию  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 10 сентября 2015
Премьера в мире 10 сентября 2015
Дата выхода
10 сентября 2015 Россия Ленфильм 16+
10 сентября 2015 Беларусь
10 сентября 2015 Казахстан
10 сентября 2015 Украина
Другие названия
Razvod po sobstvennomu zhelaniyu, Voluntary Divorce, Divorce on a Whim, Rozwód na własne życzenie, Развод по собственному желанию
Режиссер
Илья Северов
В ролях
Константин Юшкевич
Константин Юшкевич
Наталья Суркова
Наталья Суркова
Вячеслав Коробицин
Юрий Гальцев
Юрий Гальцев
Наталья Ткаченко
Наталья Ткаченко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.0
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5.3 IMDb
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Развод по собственному желанию - трейлер
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