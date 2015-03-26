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Упс... Ной уплыл! Упс... Ной уплыл!
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Ooops! Noah is Gone...

Упс... Ной уплыл!, 2015

2015 / Германия / Бельгия / Люксембург / Ирландия
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16 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда становится известно об угрозе Всемирного потопа, животные устремляются к Ноевому ковчегу. Среди них оказываются и дружелюбный гнездовик по имени Финни со своим отцом Дейвом. По прибытии герои узнают, что их не включили в список Ноя и на борту им места нет. Тогда Дейв и Финни выдают себя за зверей другого вида, но на этом приключения не заканчиваются: по нелепой случайности Финни и его новая знакомая – грюм Леа – остаются на берегу, когда ковчег отчаливает от берега. Теперь Финни и Лее предстоит найти способ пережить потоп, а их родителям, оставшимся на борту, – придумать, как спасти своих детей.

  • Слоган к фильму – “Один ковчег. 50 000 животных. Что могло пойти не так?”.
  • В оригинальной версии мультфильма Льва озвучил Мартин Шин.
  • В 2020 году вышел сиквел мультфильма – “Упс! Приплыли…”.
  • Согласно библейским первоисточникам, Ноев ковчег насчитывал 137 метров в длину, 23 метра в ширину и 13 метров в высоту.
  • Один из режиссеров картины Тоби Генкель также является сорежиссером первого исландского 3D-мультфильма “Тор: Легенда викингов” (2011). Для его коллеги Шона МакКормака “Упс… Ной уплыл!” стал полнометражным дебютом.

Грядет всемирный потоп, и старина Ной вот-вот отчалит. Самое время для зверей занять свои каюты. Но, увы, повезло не всем — кое-кто фейсконтроль не прошел. Теперь ему придется как следует постараться, чтобы перехитрить судьбу и заскочить на подножку уплывающего ковчега.

5.7 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 20 августа 2015
Премьера в мире 26 марта 2015
Возраст 6+
Прокатчик UPI
Режиссер
Тоби Генкель
Тоби Генкель
В ролях
Патрик Бах
Карла Бекер
Тина Эшманн
Патрик Фицсимонс
Тара Флинн
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Упс... Ной уплыл! 3 постера
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Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Премьера на КиноАфише: вышел трейлер приключенческого мультфильма «Упс! Приплыли...» Продолжение мультика 2015 года выйдет в России в конце этого месяца.
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8 апреля 2021 16:48
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