Упс... Ной уплыл!, 2015

Когда становится известно об угрозе Всемирного потопа, животные устремляются к Ноевому ковчегу. Среди них оказываются и дружелюбный гнездовик по имени Финни со своим отцом Дейвом. По прибытии герои узнают, что их не включили в список Ноя и на борту им места нет. Тогда Дейв и Финни выдают себя за зверей другого вида, но на этом приключения не заканчиваются: по нелепой случайности Финни и его новая знакомая – грюм Леа – остаются на берегу, когда ковчег отчаливает от берега. Теперь Финни и Лее предстоит найти способ пережить потоп, а их родителям, оставшимся на борту, – придумать, как спасти своих детей.