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Оливер пытется подружиться со своей одноклассницей и помирить вечно ссорящихся родителей, а также сильно переживает на предмет их нового соседа – бывшего бойфренда матери. Вот только реален ли новый сосед – или является плодом вскормленного на американской поп-культуре воображения восприимчивого подростка.
|14 марта 2015
|Россия
|12+
|25 сентября 2015
|Великобритания
|14 марта 2015
|Казахстан
|14 марта 2015
|Украина