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Постер фильма Просто Джим
5.8
Киноафиша Фильмы Просто Джим
5.8

Просто Джим

, 2015
Just Jim
Великобритания / комедия / 18+
Постер фильма Просто Джим
5.8

О фильме

Оливер пытется подружиться со своей одноклассницей и помирить вечно ссорящихся родителей, а также сильно переживает на предмет их нового соседа – бывшего бойфренда матери. Вот только реален ли новый сосед – или является плодом вскормленного на американской поп-культуре воображения восприимчивого подростка.

В ролях

Эмиль Хирш
Эмиль Хирш
Dean
Крэйг Робертс
Jim
Сай Беннетт
Michelle
Ричард Хэррингтон
Ричард Хэррингтон
Headmaster
Тристан Гравель
Тристан Гравель
John
Марк Льюис Джонс
Марк Льюис Джонс
Donald
Дарра Мортелл
Клер Кейдж
Waitress
Ниа Робертс
Mum
Анейрин Хьюз
Dad
Хелен Гриффин
Beatrice
Matthew Aubrey
Leon
Режиссер Крэйг Робертс
Сценарист Крэйг Робертс
Композитор Майкл Прайс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 14 марта 2015
Дата выхода
14 марта 2015 Россия 12+
25 сентября 2015 Великобритания
14 марта 2015 Казахстан
14 марта 2015 Украина
Производство BBC Film, British Film Institute (BFI), Edicis
Другие названия
Just Jim, Csak Jim, Doar Jim, Sadece Jim, Просто Джим, 我是吉姆

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 12 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

С 3 по 8 ноября в кинотеатре «Аврора» пройдет XVI Фестиваль нового британского кино
31 октября 2015 00:00 С 3 по 8 ноября в кинотеатре «Аврора» пройдет XVI Фестиваль нового британского кино В этом году в программе фестиваля, представляемого Арт-объединением CoolConnections, – семь громких премьер и специальная подборка короткометражного кино. Это «Бруклин» по одноименной книге Колма

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