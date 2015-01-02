Старики, 2015

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о выходе в прокат О фильме Картина об отношениях родителей и детей. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 1 час 47 минут Год выпуска 2015 Премьера в России 2 января 2015 Премьера в мире 2 января 2015 Возраст 16+ Режиссер Владимир Вобликов В ролях Сергей Фетисов Все актеры и съемочная группа 1 постер

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