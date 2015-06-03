Волшебное королевство Щелкунчика, 2015

В канун Рождества брат и сестра Мари и Фриц получают множество подарков. Однако самым запоминающимся из них становится Щелкунчик - игрушка, которую крестный Дроссельмейер преподнес в дар Мари. Проснувшись ночью, девочка становится свидетельницей сражения между армией игрушечных солдатиков под предводительством Щелкунчика и полчищем мышей, которое возглавляет Мышиный король. Сокрушив врага, Щелкунчик приглашает Мари в волшебную страну. Тем временем Мышиный король собирает новое войско, чтобы напасть на волшебную страну и ее обитателей…
Сестра Мари и ее брат Фритц получают от своего крестного праздничный подарок – забавного и трогательного деревянного Щелкунчика. Но в рождественскую ночь начинает происходить настоящая магия, когда оживут не только «хорошие» игрушки, но и те, что грозят опасностью…