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Волшебное королевство Щелкунчика Волшебное королевство Щелкунчика
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The Nutcracker Sweet

Волшебное королевство Щелкунчика, 2015

2015 / Перу
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

В канун Рождества брат и сестра Мари и Фриц получают множество подарков. Однако самым запоминающимся из них становится Щелкунчик - игрушка, которую крестный Дроссельмейер преподнес в дар Мари. Проснувшись ночью, девочка становится свидетельницей сражения между армией игрушечных солдатиков под предводительством Щелкунчика и полчищем мышей, которое возглавляет Мышиный король. Сокрушив врага, Щелкунчик приглашает Мари в волшебную страну. Тем временем Мышиный король собирает новое войско, чтобы напасть на волшебную страну и ее обитателей…

  • “Волшебное королевство Щелкунчика” - не первая попытка перенести на экран сказку Э.Т.А. Гофмана. Существует целый ряд экранизаций, в том числе довольно вольных: например, в одной из них главной героиней стала Барби, а в другой действие было перенесено в Российскую империю.  
  • Мультфильм был создан в Перу, а затем озвучен для проката в других странах. Премьера в России состоялась 31 декабря 2015 года.
  • Роли в мультфильме озвучили Алисия Сильверстоун, Дрейк Белл, Карен Страссман, Эдвард Эснер и другие актеры. 
  • Создатели “Волшебного королевства Щелкунчика” сделали акцент на семейных отношениях и взаимодействии брата и сестры. На протяжении мультфильма Мари и Фриц учатся добру и взаимопомощи, начинают больше ценить и поддерживать друг друга.

Сестра Мари и ее брат Фритц получают от своего крестного праздничный подарок – забавного и трогательного деревянного Щелкунчика. Но в рождественскую ночь начинает происходить настоящая магия, когда оживут не только «хорошие» игрушки, но и те, что грозят опасностью…

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 31 декабря 2015
Премьера в мире 3 июня 2015
Возраст 0+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Эдуардо Шульдт
Эдуардо Шульдт
В ролях
Алисия Сильверстоун
Алисия Сильверстоун
Эдвард Эснер
Эдвард Эснер
Дрейк Белл
Дрейк Белл
Грант Джордж
Уэнди Ли
Все актеры и съемочная группа
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Волшебное королевство Щелкунчика
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22 декабря 2015 00:00
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