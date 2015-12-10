Про Любовь, 2015

- Что такое любовь? На этот вопрос пытаются ответить герои фильма. Вереница самых разных персонажей и историй переплетаются в этом фильме. Маленькие истории о самом разном и все о любви: молодая пара, предпочитающая жить в образах японских аниме-героев; секретарша, получившая непристойное предложение от своего босса; японка, приехавшая в Москву в поисках русского мужчины; художник-граффити в поисках красоты; бывшая жена, нанятая своим мужем для необычного задания и многое другое…