Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Турбозавры. Зимние приключения" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Про Любовь Про Любовь
Киноафиша Фильмы Про Любовь

Про Любовь, 2015

2015 / Россия
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Пять новелл, пять маленьких историй, которые познакомят вас с дюжиной героев, каждый из которых пытается найти ответ на вопрос “Что такое любовь?”. Пара косплееров, предпочитающая жить в образах героев аниме; секретарша, получившая непристойное предложение от своего босса; японка, твердо решившая найти в Москве русского мужа; женатый художник граффити, рисующий на стенах города своих любовниц; женщина, нанятая своим бывшим мужем для любовного расследования.

  • Идея создания полнометражного фильма появилась благодаря двум одноименным короткометражным фильмам, которые режиссер Анна Меликян сняла для благотворительного аукциона “Action”. При этом в сам альманах ни одна из картин не вошла. 
  • Подготовка к съемкам заняла месяц, съемки были осуществлены за 25 дней. Бюджет составил 55 миллионов рублей. 
  • Поиск японской актрисы проходил в Токио. Получившая роль Мияко Шимамура ни разу до этого не снималась в кино. Ради роли она научилась играть на гитаре.
  • Картина завоевала главный приз “Кинотавра” в 2015 году. 
  • Все косплееры, принявшие участие в съемках — настоящие.
  • Когда были написаны четыре новеллы для фильма, Анна Меликян поняла, что материала мало, и объявила конкурс в интернете. Так в фильме появилась новелла Михаила Хуранова про Японию.

- Что такое любовь? На этот вопрос пытаются ответить герои фильма. Вереница самых разных персонажей и историй переплетаются в этом фильме. Маленькие истории о самом разном и все о любви: молодая пара, предпочитающая жить в образах японских аниме-героев; секретарша, получившая непристойное предложение от своего босса; японка, приехавшая в Москву в поисках русского мужчины; художник-граффити в поисках красоты; бывшая жена, нанятая своим мужем для необычного задания и многое другое…

6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 10 декабря 2015
Премьера в мире 10 декабря 2015
Возраст 18+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Прокатчик A Company
Режиссер
Анна Меликян
Анна Меликян
В ролях
Рената Литвинова
Рената Литвинова
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Мария Шалаева
Мария Шалаева
Василий Ракша
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Петербург. Только по любви
Петербург. Только по любви (2016)
7.3076925
Римские приключения
Римские приключения (2012)
7.193548
Прошлой ночью в Нью-Йорке
Прошлой ночью в Нью-Йорке (2010)
7.6829267
Нью-Йорк, я люблю тебя
Нью-Йорк, я люблю тебя (2008)
7.185185
Любовницы
Любовницы (2019)
5.652174
Любовь в большом городе 3
Любовь в большом городе 3 (2013)
6.818182
Контракт на любовь
Контракт на любовь (2008)
4.5
Контракт на любовь
Контракт на любовь (2007)
5.8
Никто не знает про секс
Никто не знает про секс (2006)
6.8
Никто не знает про секс 2: NO SEX
Никто не знает про секс 2: NO SEX (2008)
2.8461537
Ржевский против Наполеона
Ржевский против Наполеона (2011)
3.3461537
Праздник взаперти
Праздник взаперти (2012)
5.3
Постер фильма Про Любовь 1 постер
Кинофестиваль Кинотавр Главный приз
Кинофестиваль Кинотавр Приз жюри кинопрокатчиков
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Про Любовь смотреть онлайн

Про Любовь

Похожие фильмы онлайн

Петербург. Только по любви
 
Римские приключения
 
Прошлой ночью в Нью-Йорке
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Константин Поздняков 8 июля 2019, 12:10
Фильм неплохой. Один раз точно стоит посмотреть.
Отзывы Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Объявлено жюри 4-го российского фестиваля короткометражного кино «Короче» В этом году кинофестиваль «Короче» стартует 19 августа в Калининграде. В основной и внеконкурсной программе в этом году представлена 141 короткометражная работа из России и зарубежья. Как
Написать
5 августа 2016 14:25
25 января кинотеатр «Аврора» проведет киноакцию в честь Татьянина дня В Татьянин день, он же День российского студенчества, «Аврора» сделает подарок зрителям: билеты на все сеансы в Большом зале и на три первых сеанса в VIP-зале будут стоить по 100
Написать
22 января 2016 00:00
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Турбозавры. Зимние приключения
Турбозавры. Зимние приключения
2022, Россия, семейный, анимация
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
На краю
На краю
2022, США, триллер
13 изгнаний дьявола
13 изгнаний дьявола
2022, Испания, ужасы, триллер
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Кровь
Кровь
2022, США, ужасы, триллер
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши