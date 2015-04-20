Prof. Walter Zarrow Но что же общего у всех этих мыслителей, которых мы изучали в этом семестре? Если действительно попытаться найти общую нить? В начале века, который стал самым кровавым в истории человечества. Наряду с научными и технологическими достижениями, которые буквально сделали нас богами. Даже когда мы начали разбирать само понятие Бога. Они спрашивают: что такое жизнь? Есть ли у жизни ещё «как»? Есть ли у неё «зачем»? На фоне индустриализации люди столкнутся с отчуждением, разобщённостью, массовым ростом населения и массовыми убийствами. Они поставят под сомнение ограничения истины. Будь то метафора или парадигма, многие придут к выводу, что настоящей истины не существует. Поворотный момент большой человеческой саги, когда мы осмелились обменять блаженство упорядочивания добра и зла, правильного и неправильного, определённых Создателем, на другие опиаты: коммунизм, социализм, капитализм, психологию, технологию, любые изучаемые системы, чтобы заменить то, что начало испаряться: XX век. Мой собственный. Но и век, в который родились вы. Для многих — эпоха надежды, освобождения, возможностей. Для других — оставленности и отчаяния. Самый человечный век, в котором мы начинаем по-настоящему понимать, что Ницше был прав: мы прекрасны, окончательно и мучительно одиноки. В этой пустоте философия в худшем своём проявлении становится саморефлексивной, лингвистической, семантической, релятивизмом, который сделал любые разговоры о добре и зле, правильном и неправильном — милыми пережитками прошлого. В самом провокационном виде она задаёт другие вопросы. Вопросы о том, как найти себя, когда смысл кажется мёртвым, по сути: «зачем мы вообще живём?» и «что делает нас тем, кто мы есть?» Они спрашивают: «что теперь?» И мы всё ещё ищем ответ. Что поддержит нас, когда начнётся другой век, ваш век? Оставим ли мы наконец поиски истины, которая кажется всё более недостижимой, даже смешной для некоторых? Этики? Морали? Добра? Принципов, которые по определению нельзя доказать, когда сегодня можно доказать почти всё? Или всё это окончательно и бесповоротно бессмысленно? Всё ли кончено? Мы можем разрушать города, необратимо менять планету, мгновенно разговаривать лицом к лицу через весь мир, создавать жизнь там, где её не было, даже будучи опьянёнными всем этим. И всё же, почему мы всё ещё ищем смысл? И где надеемся его найти, если так заняты убеждением, что смысла не нужно? И вот мы блуждаем, с закрытыми глазами в темноте, пока технологии, наука, медицина и безбожие создают вокруг нас иллюзии, с всё меньшим количеством ориентиров, казалось бы, всемогущие, но столь же человеческие и испуганные. Эти вопросы не заканчиваются с этим курсом через неделю. Они только начинаются. И я уж точно не преподавал этих авторов 30 лет, чтобы вы просто могли бросать ссылки на экзистенциальных мыслителей и их предшественников на званых ужинах. Толпа — ложь. В эпоху, омрачённую ложной тенью непроницаемости, вы и те, кто останавливается, чтобы задать вопросы, несёте свет. Это были замечательные 34 года. Давайте не будем чужими друг для друга, а главное — всему, чему мы научились друг у друга. Пусть ваши лучшие годы ещё впереди. И так для всех нас.

[все аплодируют]