Венецианский купец, 2004

Экранизация одной из самых загадочных, динамичных и захватывающих пьес Уильяма Шекспира о неотвратимой победе юности и любви над злобой и жадностью.

Действие фильма происходит в Венеции, жители которой жизнерадостные, беспечные, щедрые люди. Они недолюбливают и высмеивают иноверца Шейлока – угрюмого, алчного ростовщика, считающего каждую копейку. Шейлок отвечает им лютой ненавистью. Конфликт обостряется до того, что кровопролитие кажется неминуемым. Но тут вмешивается созидающая сила женской любви, которая смело противостоит мужским амбициям и побеждает!