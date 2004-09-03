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Венецианский купец
Киноафиша Фильмы Венецианский купец
The Merchant of Venice

Венецианский купец, 2004

2004 / США / Италия / Люксембург / Великобритания
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Экранизация одной из самых загадочных, динамичных и захватывающих пьес Уильяма Шекспира о неотвратимой победе юности и любви над злобой и жадностью.

Действие фильма происходит в Венеции, жители которой жизнерадостные, беспечные, щедрые люди. Они недолюбливают и высмеивают иноверца Шейлока – угрюмого, алчного ростовщика, считающего каждую копейку. Шейлок отвечает им лютой ненавистью. Конфликт обостряется до того, что кровопролитие кажется неминуемым. Но тут вмешивается созидающая сила женской любви, которая смело противостоит мужским амбициям и побеждает!

8.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 17 марта 2015
Премьера в мире 3 сентября 2004
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Майкл Рэдфорд
В ролях
Линн Коллинз
Линн Коллинз
Чарли Кокс
Чарли Кокс
Макензи Крук
Макензи Крук
Джозеф Файнс
Джозеф Файнс
Грегор Фишер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Венецианский купец 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
Я на DVD уже посмотрел. Аль Пачино, действительно, "вырулвает". Дядька очень хорош и его герой вызывает симпатий куда больше, чем… Читать дальше…
Тоник 2 апреля 2015, 12:51
История обычная, но рассказ поэта чудесен. В фильме эту магию сохранили, создав красивое обрамление из актеров, декораций, песен. Тот самый случай, когда неважно о чем, важно – как.
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14 голосов
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Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
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