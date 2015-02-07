Берлин. Лето. Виктория только переехала из Мадрида и у нее здесь пока нет друзей, так что по ночам она танцует одна в клубах. На очередной вечеринке Виктория встречает местных парней — Зонне, Боксер, Блинкер и Фус, они быстро находят общий язык. Но увлеченные друг другом Зонне и Виктория не успевают ускользнуть в рассвет, потому что для этой компании, ночь только начинается. То, что казалось игрой, в секунды становится очень серьезным.

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