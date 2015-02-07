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Постер фильма Виктория
Постер фильма Виктория
Постер фильма Виктория
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.6
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3 постера
Киноафиша Фильмы Виктория

Виктория

Victoria 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Берлин. Лето. Виктория только переехала из Мадрида и у нее здесь пока нет друзей, так что по ночам она танцует одна в клубах. На очередной вечеринке Виктория встречает местных парней — Зонне, Боксер, Блинкер и Фус, они быстро находят общий язык. Но увлеченные друг другом Зонне и Виктория не успевают ускользнуть в рассвет, потому что для этой компании, ночь только начинается. То, что казалось игрой, в секунды становится очень серьезным.
Виктория - трейлер с русскими субтитрами
Виктория  трейлер с русскими субтитрами
Страна Германия
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 1 апреля 2016
Премьера в мире 7 февраля 2015
Дата выхода
11 июня 2015 Россия A-One Films 18+
1 октября 2015 Аргентина
11 июня 2015 Беларусь
8 октября 2015 Венгрия
11 июня 2015 Германия
18 августа 2016 Гонконг
3 марта 2016 Греция
3 декабря 2015 Дания
23 октября 2015 Испания
23 марта 2017 Италия
11 июня 2015 Казахстан
30 октября 2015 Канада
16 октября 2015 Мексика
27 августа 2015 Нидерланды
4 сентября 2015 Норвегия
9 октября 2015 США
14 августа 2015 Тайвань
31 июля 2015 Турция
11 июня 2015 Украина
1 июля 2015 Франция
23 октября 2015 Швеция
21 августа 2015 Эстония
13 октября 2020 Южная Корея 18
Сборы в мире $3 245 470
Производство MonkeyBoy, Deutschfilm, RadicalMedia
Другие названия
Victoria, Виктория, Eins Zwei Fünf Acht, En natt i Berlin, My Name Is Victoria, Viktorija, Вікторія, ヴィクトリア（2014）, 維多莉亞, 维多利亚
Режиссер
Себастьян Шиппер
В ролях
Лайа Коста
Лайа Коста
Фредерик Лау
Фредерик Лау
Франц Роговски
Франц Роговски
Макс Мауфф
Бурак Йийит
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.5
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
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Виктория

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Мэнни 13 октября 2015, 00:19
На раз пойдёт для любителей танцев.
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Новости о фильме
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6 мая 2025 13:57
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