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Снежные приключения Солана и Людвига Снежные приключения Солана и Людвига
Киноафиша Фильмы Снежные приключения Солана и Людвига
Solan og Ludvig - Jul i Flåklypa

Снежные приключения Солана и Людвига, 2013

2013 / Норвегия
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Живущий в небольшой деревеньке Фриманд Плесен, редактор местной газеты, уверял всех на ее листах, что скоро пойдет снег. Когда он не приходит, Фриманд решает прибегнуть к помощи изобретателя Реодора Фельгена. Он хочет получить машину, которая может создать снегу на всю деревню, но Реодор. Однако Солан и Людвиг все же убеждают его создать машину, чтобы получить хоть немного снега на Рождество. Узнав об их планах, Плесен захватывает машину, и вся деревня оказывается в снежной ловушке… Смогут ли старые друзья остановить его?

  • Сценарий мультфильма написан Карстеном Фуллу на основе книги Харальда Соммерина Симоннеса «Рождество Солана и Людвига», которая, в свою очередь, основана на персонажах из вселенной Кьелла Аукруста. 
  • Мультфильм был создан методом покадровой кукольной анимации и спродюсирован анимационной студией Maipo Film в сотрудничестве с Qvisten Animation. Он пользовался большим успехом в прокате, 854 000 посетителей кинотеатров сделали его самым популярным норвежским фильмом 2013 года. 
  • Торалв Морстад, читающий закадровый текст, стал единственным актером, задействованном как в этом мультфильме, так и в оригинале 1975 года, кукольном фильме  «Гран-при Флеклипы», где он играл Людвига. 
     

Веселый и любопытный Солан и его друг – пессимист и меланхолик Людвиг – живут в маленькой деревушке вместе с изобретателем Реодором Фельгеном. Спокойную жизнь героев омрачает лишь одно – в канун Рождества в деревне до сих пор не выпал снег. Реодор, желая порадовать друзей, создает самую мощную в мире снежную пушку. Но, к сожалению, есть человек, который хочет использовать машину в корыстных целях – это редактор местной газеты Фриман. Чтобы повысить продажи своего издания, Фриман обещает читателям рекордное количество снега – и, конечно, для этого ему понадобится изобретение Реодора. Редактор своими действиями вызывает настоящую снежную бурю, и тогда Солана и Людвиг решают бросить ему вызов, чтобы остановить разбушевавшуюся стихию и вернуть Рождество.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 5 марта 2015
Премьера в мире 8 ноября 2013
Возраст 0+
Прокатчик Кинография
Режиссер
Расмус А. Сивертсен
В ролях
Кари Анн Грёнсунд
Тронд Хёвик
Тронд Бренне
Каре Конради
Джон Брунгот
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Снежные приключения Солана и Людвига 2 постера
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Снежные приключения Солана и Людвига смотреть онлайн

Снежные приключения Солана и Людвига
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