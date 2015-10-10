Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тед Хьюз: Сильнее смерти
Киноафиша Фильмы Тед Хьюз: Сильнее смерти
Ted Hughes: Stronger Than Death

Тед Хьюз: Сильнее смерти, 2015

2015 / Великобритания
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Тед Хьюз является признанным классиком мировой литературы и до крайности противоречивым автором, который «вызвал больше скандалов, чем любой другой писатель, за исключением лорда Байрона».

Значение Хьюза для мировой литературы трудно переоценить, однако при жизни поэта в центре внимания публики зачастую оказывались скандальные события его личной жизни. Драматическая история отношений поэта с писательницей Сильвией Плат привела к столкновению творческих и личных интересов и окончилась трагедией. В фильм вошло первое телевизионное интервью с Фридой Хьюз — поэтессой, художницей и дочерью Хьюза и Плат, дополненное рассказами других членов семьи, друзей и коллег-литераторов, знавших Хьюза. Помещая в центр повествования лирику поэта, фильм показывает, как отдельные эпизоды биографии Теда Хьюза сформировали его поэтическое мировоззрение.

6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 14 октября 2015
Премьера в мире 10 октября 2015
Возраст 18+
Режиссер
Ричард Керсон Смит
В ролях
Фрида Хьюз
Тед Хьюз
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тед Хьюз: Сильнее смерти 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
Приложение киноафиши