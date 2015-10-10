Тед Хьюз: Сильнее смерти, 2015

Тед Хьюз является признанным классиком мировой литературы и до крайности противоречивым автором, который «вызвал больше скандалов, чем любой другой писатель, за исключением лорда Байрона».

Значение Хьюза для мировой литературы трудно переоценить, однако при жизни поэта в центре внимания публики зачастую оказывались скандальные события его личной жизни. Драматическая история отношений поэта с писательницей Сильвией Плат привела к столкновению творческих и личных интересов и окончилась трагедией. В фильм вошло первое телевизионное интервью с Фридой Хьюз — поэтессой, художницей и дочерью Хьюза и Плат, дополненное рассказами других членов семьи, друзей и коллег-литераторов, знавших Хьюза. Помещая в центр повествования лирику поэта, фильм показывает, как отдельные эпизоды биографии Теда Хьюза сформировали его поэтическое мировоззрение.